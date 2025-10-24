پیش ثبت نام از متقاضیان حج تمتع ۱۴۰۵ که از روز بیستم مهر ماه آغاز شده همچنان ادامه دارد و فرصت نام نویسی برای دارندگان قبوض ودیعه گذاری تا ۱۵ بهمن ماه ۸۶ هم از روز سوم آبان فراهم می‌گردد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیش ثبت نام برای اولویت‌های مختلف حج تمتع به ترتیب اطلاعیه اعلامی از روز بیستم مهر ماه در سراسر کشور آغاز شد و این روند تا تکمیل ظرفیت استان‌ها ادامه دارد.

طی این مدت تا پایان عصر جمعه دوم آبان ماه تعداد ۳۰ هزار نفر از متقاضیان در سامانه پیش ثبت نام به آدرس my.haj.ir نام نویسی کرده‌اند و استان‌های خراسان رضوی و تهران در ردیف‌های اول در تعداد پیش ثبت نام می‌باشند.

از روز شنبه سوم آبان ماه نیز پیش ثبت نام از ودیعه گذاران حج تا نیمه بهمن ماه ۱۳۸۶، آغاز می‌شود.

متقاضیان باید با مراجعه به سامانه حجِ من به نشانی my.haj.ir نسبت به تکمیل اطلاعات فردی و پیش ثبت نام و واریز هزینه علی الحساب اولیه برای اعزام به حج ۱۴۰۵ اقدام نمایند.

منبع: سازمان حج و زیارت

برچسب ها: حج تمتع ، سازمان حج و زیارت
خبرهای مرتبط
اعزام ۳۵ هزار عمره گزار به سرزمین وحی
حج هوشمند و زیارت آسان؛ اولویت‌های رئیس جدید سازمان حج و زیارت
رئیس سازمان حج و زیارت در جمع خبرنگاران:
بدنبال افزایش اعزام‌های عمره مفرده هستیم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
جگرمان از داغت می سوزد حاج قاسم
۰۵:۵۳ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
سلام لی کاش تاریخ ماهم اعلم می شد ۷ اسفند دعا کنید پدرو مادر پیرم چندین سال منتظرند ونرخ بالی حج واقعا کمر شکن است مسئولین خدارا دنبال کنید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۵ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
خدایا یعنی روزی میشه ایقد داشته باشم که خودم تو عکس بالا باشم؟
۰
۰
پاسخ دادن
فرصت ثبت نام برای اولویت‌های جدید حج تمتع فراهم شد
لزوم آموزش تاب‌آوری به فرزندان + فیلم
آخرین اخبار
فرصت ثبت نام برای اولویت‌های جدید حج تمتع فراهم شد
لزوم آموزش تاب‌آوری به فرزندان + فیلم
پرداخت وام ضروری ۵۰ میلیون تومانی برای ۳۰ هزار بازنشسته کشوری
اتحاد و انسجام مردم به برکت شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه است
سازه فلزی عرشه پل B۱۰ بزرگراه ارتش نصب شد
۳۰ هزار مترمکعب لایروبی در شرق تهران
گام مهم برای احیای تالاب صالحیه با دستور رئیس‌جمهور و پیگیری سازمان محیط زیست
محدودیت‌های ترافیکی محور‌های شمال کشور در روز جمعه
هشدار پلیس درباره تصادفات فوتی در تهران
مهرماه آلوده تهران؛ پایتخت نشینان فقط ۱۰ روز هوای مطلوب تنفس کردند
برنامه‌ای برای افزایش قیمت نان نداریم
هوای تهران در نخستین جمعه آبان‌ماه آلوده است