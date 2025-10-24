باشگاه خبرنگاران جوان - پیش ثبت نام برای اولویتهای مختلف حج تمتع به ترتیب اطلاعیه اعلامی از روز بیستم مهر ماه در سراسر کشور آغاز شد و این روند تا تکمیل ظرفیت استانها ادامه دارد.
طی این مدت تا پایان عصر جمعه دوم آبان ماه تعداد ۳۰ هزار نفر از متقاضیان در سامانه پیش ثبت نام به آدرس my.haj.ir نام نویسی کردهاند و استانهای خراسان رضوی و تهران در ردیفهای اول در تعداد پیش ثبت نام میباشند.
از روز شنبه سوم آبان ماه نیز پیش ثبت نام از ودیعه گذاران حج تا نیمه بهمن ماه ۱۳۸۶، آغاز میشود.
متقاضیان باید با مراجعه به سامانه حجِ من به نشانی my.haj.ir نسبت به تکمیل اطلاعات فردی و پیش ثبت نام و واریز هزینه علی الحساب اولیه برای اعزام به حج ۱۴۰۵ اقدام نمایند.
منبع: سازمان حج و زیارت