باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه سومین بازیهای آسیایی بحرین، ماهان جهانیفر و ابوالفضل مرزبان دو ملیپوش والیبال ساحلی ایران در پنجمین بازی خود با نتایج ۲۱ - ۱۴ و ۲۱ - ۹ مغولستان را از پیش رو برداشتند و با کسب سومین برد، به عنوان تیم سوم گروه راهی مرحله یک چهارم نهایی شدند.
رقابتهای این مرحله فردا (شنبه) در ساحل سما بِی برگزار میشود و طبق برنامه تیم ملی ایران باید به مصاف تیم اندونزی برود. اندونزی در مرحله گروهی ۴ برد کسب کرد و فقط مقابل تایلند شکست خورد تا بهعنوان تیم دوم صعود کند.
تیم ایران هم در مقابل مالزی، عربستان و مغولستان پیروز شد، اما در ۲ بازی نزدیک نتیجه را به چین و قزاقستان واگذار کرد.