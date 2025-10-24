مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور گفت: ترافیک سنگین در تمامی محور‌های شمالی، از جمله آزادراه تهران-شمال، گزارش شده است.

باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، اظهار داشت: تردد از آزادراه تهران-شمال و محور چالوس در مسیر جنوب به شمال تا اطلاع بعدی ممنوع است. در حال حاضر شاهد ترافیک سنگین در محور چالوس در مسیر شمال به جنوب، حدفاصل مرزن‌آباد تا مجلار و همچنین محدوده‌های انارک، هزارچم و ولی‌آباد، و حدفاصل پورکان تا بیلقان هستیم.

وی ادامه داد: ترافیک سنگین در محور هراز در مسیر جنوب به شمال در محدوده‌های بایجان و سه راهی چلاو و در مسیر شمال به جنوب، حدفاصل نارنجستان تا سه راهی چلاو و وانا تا رینه، و همچنین در محور فیروزکوه در مسیر شمال به جنوب در محدوده‌های پل سفید و دماوند گزارش شده است.

او بیان کرد: ترافیک سنگین در آزادراه رشت-قزوین در محدوده سراوان و حدفاصل دشتگان تا رودبار و محدوده شیرین‌سو، و در آزادراه پردیس-تهران حدفاصل تونل شماره ۴ تا تونل شماره ۱ مشاهده می‌شود.

وی افزود: ترافیک سنگین در محور قدیم بومهن-تهران حدفاصل شمس‌آباد تا جاجرود گزارش شده است، در حالی که تردد در آزادراه تهران-شمال مسیر شمال به جنوب، آزادراه قزوین-رشت، آزادراه تهران-پردیس، محور فیروزکوه مسیر جنوب به شمال و محور قدیم تهران-بومهن روان است.

محرابی‌نیا در خصوص آخرین وضعیت جوی ترافیکی سایر محورها گفت: ترافیک سنگین در آزادراه تهران-کرج در محدوده پل کلاک و آزادراه قزوین-کرج-تهران در محدوده کردان و حدفاصل پلیس راه مهرشهر تا امامزاده طاهر و پایانه شهیدکلانتری تا پل کلاک را شاهد هستیم.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور گفت: ترافیک سنگین در آزادراه قم-تهران حدفاصل سعیدآباد تا پل شهید کاظمی، محور شهریار-تهران در برخی از مقاطع و محور فشم-تهران حدفاصل شمیران تا گردنه قوچک گزارش شده است.

او گفت: ترافیک سنگین در بزرگراه تهران-ورامین و بالعکس در محدوده قلعه نو و محور آستارا-اردبیل در محدوده حیران گزارش شده و ترافیک نیمه‌سنگین در آزادراه ساوه-تهران حدفاصل نسیم شهر تا فیروزبهرام مشاهده می‌شود.

وی افزود: وزش باد و گردوخاک در برخی از محورهای استان‌های گیلان، گلستان، قم، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی گزارش شده است.

برچسب ها: حمل‌ونقل ، ترافیک
خبرهای مرتبط
تردد کامیون‌داران ایرانی و پاکستانی تسهیل می‌شود/تقویت روابط بنادر چابهار، گوادر و کراچی
موانع ریلی ایران و عربستان رفع می‌شود
ناوگان حمل‌ونقل مسافری کشور با ۱۲۰۰ اتوبوس جدید نونوار می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۶ ۰۲ آبان ۱۴۰۴
باسلام باتوجه به سردی هوا وکوچک شدن روزها دلیل این همه بیرون رفتن مردم وشلوغ کردن خیابان ها چی میتونه باشه
۰
۰
پاسخ دادن
قطار کانتینری اسلام‌آباد-تهران-استانبول تا ۲ ماه آینده راه‌اندازی می‌شود
نرخ بهره بین بانکی در ارتفاع ۲۴ درصد ثابت ماند
ترافیک سنگین تمامی محور‌های شمالی کشور را قفل کرد
دستورالعمل ویژه ایران برای افزایش تردد زمینی از مرز ریمدان
از ورود نقدینگی جدید به بازار سهام تا رونمایی از شش گواهی سپرده کالایی جدید در بورس کالا
مرغداران و دامداران مدیریت دما در واحد‌ها را جدی بگیرند
وزش باد و گردوخاک در دامنه‌های جنوبی البرز تا سه روز آینده
بیش از نیمی از تعهدات آبرسانی به روستا‌ها محقق شد
آخرین اخبار
قطار کانتینری اسلام‌آباد-تهران-استانبول تا ۲ ماه آینده راه‌اندازی می‌شود
دستورالعمل ویژه ایران برای افزایش تردد زمینی از مرز ریمدان
وزش باد و گردوخاک در دامنه‌های جنوبی البرز تا سه روز آینده
بیش از نیمی از تعهدات آبرسانی به روستا‌ها محقق شد
ترافیک سنگین تمامی محور‌های شمالی کشور را قفل کرد
نرخ بهره بین بانکی در ارتفاع ۲۴ درصد ثابت ماند
از ورود نقدینگی جدید به بازار سهام تا رونمایی از شش گواهی سپرده کالایی جدید در بورس کالا
مرغداران و دامداران مدیریت دما در واحد‌ها را جدی بگیرند
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۲ آبان ماه
کاهش چشمگیر خطا‌های انسانی با استفاده از سامانه صورت‌حساب الکترونیکی
خودکفایی گوشت قرمز مستلزم تامین به موقع نهاده‌های دامی است
علت نوسان قیمت میوه و صیفی چیست؟
به‌روزرسانی کد پستی محل اقامت برای خرید بیمه‌نامه الزامی است
نرخ منطقی برنج چقدر است؟
تردد کامیون‌داران ایرانی و پاکستانی تسهیل می‌شود/تقویت روابط بنادر چابهار، گوادر و کراچی
قیمت هر کیلو برنج برای مصرف کننده به ۳۰۰ هزار تومان رسید
صادرات تخم مرغ از سرگرفته می‌شود
ارزش گذاری گوشی‌های وارداتی تجاری، بر اساس زمان ورود کالا