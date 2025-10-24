باشگاهخبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری- ایمان محرابینیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راههای کشور، اظهار داشت: تردد از آزادراه تهران-شمال و محور چالوس در مسیر جنوب به شمال تا اطلاع بعدی ممنوع است. در حال حاضر شاهد ترافیک سنگین در محور چالوس در مسیر شمال به جنوب، حدفاصل مرزنآباد تا مجلار و همچنین محدودههای انارک، هزارچم و ولیآباد، و حدفاصل پورکان تا بیلقان هستیم.
وی ادامه داد: ترافیک سنگین در محور هراز در مسیر جنوب به شمال در محدودههای بایجان و سه راهی چلاو و در مسیر شمال به جنوب، حدفاصل نارنجستان تا سه راهی چلاو و وانا تا رینه، و همچنین در محور فیروزکوه در مسیر شمال به جنوب در محدودههای پل سفید و دماوند گزارش شده است.
او بیان کرد: ترافیک سنگین در آزادراه رشت-قزوین در محدوده سراوان و حدفاصل دشتگان تا رودبار و محدوده شیرینسو، و در آزادراه پردیس-تهران حدفاصل تونل شماره ۴ تا تونل شماره ۱ مشاهده میشود.
وی افزود: ترافیک سنگین در محور قدیم بومهن-تهران حدفاصل شمسآباد تا جاجرود گزارش شده است، در حالی که تردد در آزادراه تهران-شمال مسیر شمال به جنوب، آزادراه قزوین-رشت، آزادراه تهران-پردیس، محور فیروزکوه مسیر جنوب به شمال و محور قدیم تهران-بومهن روان است.
محرابینیا در خصوص آخرین وضعیت جوی ترافیکی سایر محورها گفت: ترافیک سنگین در آزادراه تهران-کرج در محدوده پل کلاک و آزادراه قزوین-کرج-تهران در محدوده کردان و حدفاصل پلیس راه مهرشهر تا امامزاده طاهر و پایانه شهیدکلانتری تا پل کلاک را شاهد هستیم.
مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راههای کشور گفت: ترافیک سنگین در آزادراه قم-تهران حدفاصل سعیدآباد تا پل شهید کاظمی، محور شهریار-تهران در برخی از مقاطع و محور فشم-تهران حدفاصل شمیران تا گردنه قوچک گزارش شده است.
او گفت: ترافیک سنگین در بزرگراه تهران-ورامین و بالعکس در محدوده قلعه نو و محور آستارا-اردبیل در محدوده حیران گزارش شده و ترافیک نیمهسنگین در آزادراه ساوه-تهران حدفاصل نسیم شهر تا فیروزبهرام مشاهده میشود.
وی افزود: وزش باد و گردوخاک در برخی از محورهای استانهای گیلان، گلستان، قم، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی گزارش شده است.