باشگاه خبرنگاران جوان - عسل گل‌تپه امروز جمعه در فینال وزن۶۳+ کیلوگرم رقابت‌های تکواندوی سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان در بحرین برابر کینگ ژانگ از چین در دو راند پیاپی مغلوب شد و در جایگاه دوم قرار گرفت.

او در نیمه‌نهایی لما البقور از اردن را شکست داده بود.

پرچمدار کاروان ایران در راند نخست در رقابتی برتر با نتیجه ۶ بر صفر به برتری رسید. در راند دوم نیز نماینده ایران برتری خود را به حریف دیکته کرد و با برد ۷ بر صفر با اقتدار به دیدار نهایی رسید.

گل‌تپه در نخستین مسابقه خود در این رقابت‌ها به مصاف فیروزه ارنازارووا از ازبکستان رفت و در پایان ۲ بر یک حریفش را شکست داد و صعود کرد. او در مرحله یک‌چهارم نهایی رودرروی پریشا سانتوش شتی از هند قرار گرفت و در

دو راند پیاپی و با امتیازات عالی ۱۳ بر صفر و ۱۲ بر صفر به برتری رسید تا راهی نیمه‌نهایی شود.

هدایت تیم دختران ایران برعهده گیتا ویسی است.

عسل گل‌تپه پس از کسب مدال نقره گفت: بازی اول با نماینده ازبکستان و سپس با هند و در سومین بازی با اردن رقابت کردم و در آخر نیز به مصاف نماینده چین در فینال رفتم که متاسفانه این بازی را واگذار کردم.

وی افزود: کمی بدشانس بودم و اتفاقات داوری هم در تعیین نتیجه فینال تاثیرگذار بود. در راند دوم بیشتر پا زدم، اما داوران متاسفانه نتیجه را به نفع حریف ثبت کردند.

گل تپه گفت: سطح بازی‌ها بالا بود، اما در بازی‌ها ناداوری شد. در هر صورت خوشحالم که دست پر برگشتم و امیدوارم که در اعزام‌های آینده از جمله مسابقات جهانی و المپیک بتوانم مدال خوش‌رنگ کسب کنم

علیجانی: تکواندوکاران همه تلاششان را کردند و چیزی از ارزششان کم نشد

صفیه علیجانی مربی تیم ملی تکواندو دختران ایران گفت: مسابقات از سطح بسیار بالایی برخوردار بود. امروز ۲ تکواندوکار روی تاتامی آمدند؛ بهار طهماسبی در مسابقه سوم متاسفانه با اختلاف کم بازی را واگذار کرد.

وی افزود: نماینده بعدی ما عسل گل‌تپه علی‌رغم عملکرد خوبی که داشت، اما در فینال برابر نماینده چین شکست خورد، اما اینها هیچ چیزی از ارزش ورزشکاران کم نکرد و تمام تلاششان را انجام دادند و ما امیدواریم در میادین بعدی درخشش بیشتری از او شاهد باشیم.