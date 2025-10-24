تقویت روابط با کشورهای همسایه اولویت اول سیاست خارجی ایران است؛ افغانستان سودمندتر از اروپا

باشگاه خبرنگاران جوان- آیین اختتامیه نشست دیپلماسی استانی عصر پنج‌شنبه یکم آبان در تالار همایش‌های هتل پردیسان مشهد با حضور وزیران خارجه و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، استاندار خراسان رضوی، سفرای ایران در ۱۱ کشور همسایه، مسئولان اقتصادی و مدیران بخش خصوصی برگزار شد.

عراقچی در سخنرانی خود تجارت با افغانستان را سودمند توصیف کرد و گفت که همکاری‌های اقتصادی با افغانستان و پاکستان ظرفیت‌های فراوانی دارد.

او با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار گمرکات افزود: برخی سخت‌گیری‌ها و قوانین داخلی باید بازنگری شود تا گمرکات از محل توقف به محل عبور تبدیل شوند و از ظرفیت‌های منطقه‌ای بهتر استفاده شود. به گفته او، در حال حاضر کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت کشورهای همسایه ایران در توسعه مناسبات اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در حاشیه این همایش، عراقچی با تولیت آستان قدس رضوی نیز دیدار کرد و در این دیدار سیاست دیپلماسی استانی را تشریح نمود. او گفت که این سیاست بر پایه گسترش روابط با همسایگان است و این رویکرد، مطابق با تأکیدات رهبر انقلاب و به‌عنوان یکی از اصول مدیریتی وزارت خارجه دنبال می‌شود. عراقچی افزود که همسایگان ایران از نظر سیاسی، اقتصادی و راهبردی اهمیت ویژه‌ای دارند و در زمینه رفع تحریم‌ها و تأمین نیازهای کشور نقش کلیدی ایفا می‌کنند.

وی تأکید کرد که روابط ایران با افغانستان از نظر مالی به اندازه کل اروپا ارزشمند است و در حوزه گردشگری سلامت نیز شهروندان افغانستانی سهم قابل توجهی در بازار ایران دارند. او گفت که بسیاری از مسائل با همسایگان می‌تواند از طریق روابط استانی حل‌وفصل شود و نیازی نیست صرفاً پایتخت‌ها در این زمینه فعال باشند.

عراقچی با اشاره به تقویت دفاتر وزارت خارجه در استان‌ها گفت که دفتر مشهد به‌عنوان بزرگ‌ترین دفتر وزارتخانه در کشور مأموریت دارد سیاست‌های دیپلماسی استانی را دنبال کند و دو تا سه استان دیگر نیز به‌زودی صاحب دفتر وزارت خارجه خواهند شد. به گفته او، روابط استانی صرفاً محدود به کشورهای هم‌مرز نیست و می‌تواند با دیگر کشورهای هدف نیز برقرار شود؛ نمونه آن فعالیت‌های اقتصادی خراسان رضوی با کشورهایی است که مرز مشترک با ایران ندارند.

وزیر امور خارجه ایران یادآور شد که پس از برگزاری نخستین همایش دیپلماسی استانی در استان فارس، رئیس‌جمهور نیز بر حمایت از این سیاست تأکید کرده است. او گفت که محور اصلی نشست‌های دیپلماسی استانی، مسائل اقتصادی است، اما سایر حوزه‌ها نیز در دستور کار قرار دارند.

عراقچی در پایان هدف اصلی برگزاری این همایش‌ها را آشنایی سفرای جمهوری اسلامی با ظرفیت‌های استان‌هایی دانست که می‌توانند در دیپلماسی منطقه‌ای و توسعه تعاملات اقتصادی با همسایگان نقش مؤثری ایفا کنند.