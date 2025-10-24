نماینده وزن ۹۲ کیلوگرم ایران راهی دیدار نهایی رقابت‌های کشتی آزاد زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پایان دور مقدماتی ۲ وزن نخست کشتی آزاد زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان در صربستان، مبین عظیمی در وزن ۹۲ کیلوگرم راهی فینال شد، اما محمد بخشی در وزن ۷۴ کیلوگرم از دور مسابقات کنار رفت.

در وزن ۷۴ کیلوگرم، محمد بخشی در دور اول با نتیجه ۵ بر صفر سیف اله ایتایف از فرانسه را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۱۱ بر ۴ جعفر چولیبویف از ازبکستان را از پیش رو برداشت و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۱۱ بر صفر مغلوب یوشینوسوکه آئویاگی قهرمان جهان از ژاپن شد و با توجه به شکست این کشتی گیر در مرحله نیمه نهایی مقابل حریف آمریکایی، نماینده ایران از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۹۲ کیلوگرم محمدمبین عظیمی در دور نخست با نتیجه ۷ بر ۱ شرزاد پایانوف از ازبکستان را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۸ بر صفر صادیگ مصطفی زاده از آذربایجان را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۱۳ بر ۳ جاشوآ بار از آمریکا را از پیش رو برداشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۱۲ بر ۱ ایوان چورنوهوز از اوکراین را مغلوب کرد و به دیدار فینال راه یافت. عظیمی در این دیدار با موخامد خانی اف از روسیه پیکار می‌کند.

دیدار‌های رده بندی و فینال ۲ وزن فوق فردا شب شنبه برگزار می‌شود.

