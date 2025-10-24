باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- صادق ضیائیان، مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی، اعلام کرد: در سه روز آینده برای استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز، در بعضی ساعات وزش باد شدید و در مناطق مستعد، خیزش گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: امشب (دوم آبان ماه)، نوار غربی کشور شاهد وزش باد شدید در بعضی ساعات خواهد بود. همچنین، در سه روز آینده برای استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز، در بعضی ساعات وزش باد شدید و در مناطق مستعد خیزش گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی بیان کرد: طی پنج روز آینده در اغلب مناطق کشور جوی آرام حاکم خواهد بود.

ضیائیان در پایان گفت: روز دوشنبه (پنجم آبان)، با شمالی شدن جریانات بر روی دریای خزر، در استان‌های ساحلی دریای خزر و شمال خراسان شمالی بارش باران و وزش باد رخ خواهد داد. در طول سه روز آینده، شمال خلیج فارس و خلیج فارس و روز دوشنبه دریای خزر مواج خواهد بود.