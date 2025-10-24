سه دیدار از هفته هشتم لیگ برتر فوتبال برگزار شد که چادرملو و ملوان برابر حریفان به برتری رسیدند و یک دیدار هم به تساوی رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال چادرملوی اردکان از ساعت ۱۶:۳۰ امروز (جمعه) در نخستین دیدار هفته هشتم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور، در ورزشگاه شهید نصیری یزد به مصاف خیبر خرمآباد رفت که این دیدار با برتری ۲ بر یک چادرملو به پایان رسید.
چادرملو اردکان ۲ - خیبر خرمآباد ۱
گلزنان: دقیقه ۳۵ هادی حبیبی نژاد از روی نقطه پنالتی و دقیقه ۸۴ رنی سیمیسترا برای چادرملو. دقیقه ۴۵+۸ علی شجاعی از روی نقطه پنالتی برای خیبر.
کارت قرمز: ---
ملوان بندرانزلی ۲ - استقلال خوزستان ۱
گلزنان: دقیقه ۲۳ امیررضا افسرده و دقیقه ۸۴ امیر سواعد برای ملوان. دقیقه ۸۷ امیرمحمد سیمان پورشیجانی برای استقلال خوزستان
آلومینیوم اراک ۰ - مس رفسنجان ۰