باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - امین کاظمیان بازیکن فوتبال تیم پرسپولیس بعد از برد مقابل ذوب آهن درباره جدایی وحید هاشمیان از پرسپولیس اظهار کرد: چیزی در رختکن وجود نداشت و او خداحافظی نکرد.

او درباره اینکه گفته می‌شود وحید هاشمیان در رختکن از بازیکنان پرسپولیس خداحافظی کرده و حتی قاسم حدادی‌فر هم به رختکن آمده تصریح کرد: من چنین چیزی ندیدم. هاشمیان اصلا از بازیکناپ پرسپولیس خداحافظی نکرد.

کاظمیان درباره اینکه گفته بود از رقابت واهمه‌ای ندارم اما با وجود غیبت بیفوما به او بازی نرسید گفت: هدف ما نتیجه گرفتن تیم است. ان شالله هرچه قسمت باشد همین می‌شود.

کاظمیان درباره حضور احتمالی اوسمار در پرسپولیس گفت: امروز ما با وحید هاشمیان بردیم و او سرمربی تیم است. ما از این مسائل خبر نداریم. او کارش را ادامه می‌دهد و امیدوارم که در پرسپولیس موفق باشد. من در جریان این مسائل نیستم.