بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس از خداحافظی وحید هاشمیان از این تیم اظهار بی‌اطلاعی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - امین کاظمیان بازیکن فوتبال  تیم پرسپولیس بعد از برد مقابل ذوب آهن درباره  جدایی وحید هاشمیان از پرسپولیس اظهار کرد: چیزی در رختکن وجود نداشت و او خداحافظی نکرد.

او درباره اینکه گفته می‌شود وحید هاشمیان در رختکن از بازیکنان پرسپولیس خداحافظی کرده و حتی قاسم حدادی‌فر هم به رختکن آمده تصریح کرد: من چنین چیزی ندیدم.  هاشمیان اصلا از بازیکناپ پرسپولیس خداحافظی نکرد.

کاظمیان درباره  اینکه گفته بود از رقابت واهمه‌ای ندارم اما با وجود غیبت بیفوما به او بازی نرسید گفت: هدف ما نتیجه گرفتن تیم است. ان شالله هرچه قسمت باشد همین می‌شود.

کاظمیان درباره  حضور احتمالی اوسمار در پرسپولیس گفت: امروز ما با وحید هاشمیان بردیم و او سرمربی تیم است. ما از این مسائل خبر نداریم. او کارش را ادامه می‌دهد و امیدوارم که در پرسپولیس موفق باشد. من در جریان این مسائل نیستم.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، وحید هاشمیان
خبرهای مرتبط
هفته هشتم لیگ برتر فوتبال؛
پرسپولیس ۲ - ۰ ذوب آهن/ طلسم شاگردان هاشمیان بالاخره شکست
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر ذوب آهن
بی انضباطی عامل خروج بیفوما از لیست پرسپولیس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پرسپولیس ۲ - ۰ ذوب آهن/ طلسم شاگردان هاشمیان بالاخره شکست
گل‌تپه به مدال نقره تکواندو رسید
صعود مبین عظیمی به فینال کشتی آزاد زیر ۲۳ سال جهان/ بخشی حذف شد
آخرین وضعیت سربازی بیرانوند
برد چادرملو و ملوان مقابل حریفان و توقف آلومینیوم
هاشمیان: تا روزی که در پرسپولیس هستم تلاشم را می‌کنم
برد پرگل تیم ملی فوتبال زنان ایران مقابل نپال در تورنمنت هند
تشریح آخرین وضعیت مصدومیت امید عالیشاه
سومین پیروزی والیبال ساحلی ایران رقم خورد
خانبان: همیشه با اوسمار روابط برادرانه‌ای داشتم
آخرین اخبار
آخرین وضعیت سربازی بیرانوند
تشریح آخرین وضعیت مصدومیت امید عالیشاه
برتری پر گل تیم هندبال پسران ایران برابر امارات
اولین برد شمس‌آذر در لیگ برتر/ فولاد و گل‌محمدی در برزخ
صعود والیبال پسران ایران به یک چهارم نهایی بازی‌های آسیایی
نماینده ایران در فینال دوی ۱۰۰ متر هشتم شد
خانبان: همیشه با اوسمار روابط برادرانه‌ای داشتم
کاظمیان: هاشمیان از پرسپولیسی‌ها خداحافظی نکرد
حدادی‌فر: وقتی گل نزنید تنبیه می‌شوید/ اعتماد به جوانان جواب خواهد داد
هاشمیان: تا روزی که در پرسپولیس هستم تلاشم را می‌کنم
برد چادرملو و ملوان مقابل حریفان و توقف آلومینیوم
صعود مبین عظیمی به فینال کشتی آزاد زیر ۲۳ سال جهان/ بخشی حذف شد
گل‌تپه به مدال نقره تکواندو رسید
سومین پیروزی والیبال ساحلی ایران رقم خورد
برد پرگل تیم ملی فوتبال زنان ایران مقابل نپال در تورنمنت هند
سومین پیروزی متوالی تیم ملی بسکتبال سه نفره پسران ایران
پرسپولیس ۲ - ۰ ذوب آهن/ طلسم شاگردان هاشمیان بالاخره شکست
اعزام تیم‌های ملی راگبی بانوان و آقایان کشورمان به مسابقات آسیایی عمان
برد مقتدرانه دختران والیبال مقابل اندونزی/ شاگردان لی به هنگ‌کنگ رسیدند
سومین برد شیرین دختران هندبال ایران در بازی‌های آسیایی بحرین
سخنگوی فدراسیون فوتبال: رایزنی برای بازی‌های دوستانه اروپایی آغاز شده است
معرفی اسکیت سواران قهرمان المپیاد استعداد‌های برتر در بخش پسران
کشتی آزاد زیر ۲۳ سال جهان؛ محمد بخشی راهی یک چهارم پایانی شد
بیرانوند: در مرحله دفاع از پایان‌نامه‌ام هستم و سرباز نیستم
نماینده MMA پسران ایران فینالیست شد
بحرین مغلوب تیم فوتسال دختران ایران شد
برتری تیم بسکتبال سه نفره پسران برابر سریلانکا
یک‌گام تا تکمیل تاریخ‌سازی؛ طلای آسیا در انتظار شیردختران پدل ایران
خطای تیم برگزار کننده باعث حذف رکابزنان شد
تیم دوچرخه سواری تایم تریل میکس ایران به خط پایان نرسید