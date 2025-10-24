سرمربی تیم فوتبال ذوب‌آهن معتقد است که وقتی این تیم نتوانست از موقعیت‌هایش استفاده کند، توسط پرسپولیس تنبیه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - قاسم حدادی‌فر سرمربی ذوب‌آهن امروز جمعه پس از شکست این تیم برابر پرسپولیس در هفته هشتم لیگ برتر، با اشاره به اینکه به دنبال بازی هجومی بودیم، گفت: علاوه بر نیمه دوم، در همان نیمه اول هم موقعیت‌های زیادی داشتیم. بازیکنان جوانی داریم که بی تجربه هستند، اما مجبوریم از آن‌ها استفاده کنیم، چون آینده ذوب آهن با این بازیکنان گره می‌خورد.

وی با اشاره به موقعیت‌های از دست رفته ذوب اظهار داشت: نتوانستیم از موقعیت‌های خود استفاده کنیم و فوتبال همین است که سخت تنبیه می‌شوید و امروز پرسپولیس ما را سخت تنبیه کرد. لیگ سختی است و چالش سختی پیش روی ما است. با تغییرات زیادی آمدیم و هر چند بازیکنان با تجربه‌ای داریم، اما بازیکنان جوان زیادی داریم.

حدادی‌فر یادآور شد: در برنامه ۳ ساله‌ای که تعریف کرده‌ایم نیازمند زمان هستیم تا به نتیجه برسیم. جوانان آینده داری داریم و امیدواریم بتوانند سازگار شوند و مطمئن هستم که جواب اعتماد ما را خواهند داد. به دلیل بودجه کم، نمی‌توانیم در بازار نقل و انتقالات وارد شویم و چشم امید ما به همین جوانان است. به سختی تلاش می‌کنیم ولی فوتبال روز دنیا اینگونه است که باید در یک سوم پایانی خوب عمل کنید و خوب نتیجه بگیرید و گران قیمت‌ترین بازیکنان جهان هم در همین منطقه بازی می‌کنند.

سرمربی ذوب‌آهن تاکید کرد: ما فقط باید سختکوش باشیم و تلاش کنیم تا این نقیصه را برطرف کنیم. فوتبال خوبی به نمایش می‌گذاریم و امروز هم خوب بازی کردیم و مطمئن هستم این مشکل هم برطرف می‌شود و می‌توانیم جبران کنیم تا زمانی که هستم، فلسفه و استراتژی خود را خواهم داشت. مطمئن هستم به برنامه ترسیم شده با زمان خواهیم رسید.

وی با اشاره به تجربه کم شاگردانش تصریح کرد: خیلی از بازیکنان ما اولین بار مقابل پرسپولیس به میدان رفتند و با چنین جوی رو‌به‌رو شدند. تیم‌ها در لیگ بازیکنان با کیفیت خوبی دارند که نتیجه بازی را رقم می‌زنند. برای ساختن آینده فوتبال باید به این جوانان میدان داد و اعتماد کرد تا آینده فوتبال ایران رقم بخورد.

