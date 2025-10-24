سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس به خبر خداحافظی اش از سرخپوشان واکنش نشان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - وحید هاشمیان سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس پس از پیروزی تیمش برابر ذوب‌آهن در نشست خبری اظهار کرد : امروز یک بازی بسیار خوبی بود؛ نه فقط از طرف ما بلکه از طرف ذوب‌آهن. آن هم به دلیل نیمکت بسیار خوب و سرمربیگری حدادی‌فر. یک بازی پاک و بدون وقت تلف کردن که فوتبال بسیار زیبایی انجام دادند. امیدوارم روندشان را ادامه دهند. من مطمئنم که حدادی‌فر می‌تواند با این تیم خوبی که ساخته است کارهای بزرگی انجام دهد.

او در ادامه افزود: بعد از مدت‌ها انتظار ما به سر آمد و بازیکنان باغیرت و باتعصب پرسپولیس و تمام مجموعه تیم یکپارچه شدند و در این شرایط بسیار سختی که به وجود آمد، یک واکنش مثبت و یک بازی قلدرانه انجام دادند. خوشحالم و به هواداران ما که در این مدت بسیار صبر کردند، تبریک می‌گویم. همیشه می‌دانم هوادارانی که به استادیوم می‌آیند از جاهای دور و شرایط سخت می‌آیند و ما باید تلاش کنیم که آنها را خوشحال کنیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در پاسخ به این پرسش که دلیل عدم نتیجه‌گیری تیمش در بازی‌های اخیر چه بوده است، گفت: الان ۵، ۶ روز است که ما همه بازیکنان‌مان به جز رضا شکاری را در اختیار داریم، ما از روزی که آمدیم همیشه درگیر این بودیم که نمی‌توانستیم از همه بازیکنان‌مان استفاده کنیم. اگر دقت کنید باز هم از بازیکنانی استفاده کردیم که شرایط ۹۰ دقیقه بازی نداشتند، اما با غیرتی که داشتند، خودشان را رساندند. به نظرم یکی از دلایلی که امروز توانستیم بازی خوبی انجام دهیم، به جز غیرت بازیکنان و تلاشی که اعضای کادر فنی کردند، همین بازگشت بازیکنان بود. امید عالیشاه امروز یک مصدومیتی پیدا کرد، او ژن پرسپولیس است. پرسپولیس بازیکنانی می‌خواهد که ژن پرسپولیس داشته باشند و تا دقیقه آخر بجنگند. ان‌شاالله نسل جدید پرسپولیس بتواند ژنی مثل عالیشاه، سروش رفیعی و کنعانی‌زادگان باشد. ما بازیکنان جوان خوبی داریم که امیدوارم در شرایط خوب به آنها بازی برسد و آینده بسیار خوبی برای پرسپولیس رقم بخورد.

هاشمیان درباره اینکه پیمان حدادی سرپرست مدیرعاملی پرسپولیس در پایان دیدار مقابل ذوب‌آهن دست او را مقابل هواداران بالا برد و شنیده می‌شود این بازی آخرین حضورش روی نیمکت سرخپوشان بوده است، گفت: من اگر بخواهم به برداشت هر کسی جواب دهم، نمی‌شود. هر کسی یک برداشتی دارد. شاید از نظر یک نفر این بود، شاید از نظر یک نفر دیگر شروع کار من! تا روزی که در پرسپولیس هستم، چه یک روز، یک ساعت یا ۱۰ سال، من و کادرفنی تلاش می‌کنیم که بهترین شرایط را برای تیم به وجود بیاوریم.

وی در واکنش به سؤال مجدد در این باره که «یعنی بحث خداحافظی شما مطرح نیست؟»، گفت: من جواب این سؤال را دادم و شما یک بار دیگر آن را مطرح کردید!

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در مورد اینکه پرسپولیس امروز چه فاکتور اضافه‌ای نسبت به بازی‌های قبل داشت که برنده شد، توضیح داد: همانطور که گفتم امروز خیلی از بازیکنان ما برگشتند. همدلی و تعصب بازیکنان و کادر فنی. واقعاً امروز تیم برای بردن یکدل بود. شاید مهمترین فاکتور این بود که ما نیمه اول گل زدیم. در بازی‌های پیش هم ما وقتی در حمله بودیم گل می‌خوردیم. این کار ما را خیلی سخت می‌کرد و دچار ضدحمله می‌شدیم. امروز ما گل اول را زدیم و این نتیجه یک بازی خوب بود. قبل از آنها چند موقعیت خوب داشتیم. ان‌شاءالله بتوانیم از فرصت‌ها بیشتر استفاده کنیم.

هاشمیان در پاسخ به این سوال که «شما اعلام کردید که بعضی از بازیکنان شرایط ۹۰ دقیقه بازی را نداشتند، آیا منظورتان اوستون ارونوف بود که به‌عنوان بازیکن تعویضی آمد و بعد تعویض شد؟»، تصریح کرد: نه! مثل سرژ اوریه. اورونوف بازیکن بزرگی است، اما ما باید بعضی اوقات در وسط بازی تغییر تاکتیک دهیم. به همین خاطر تعویض ارونوف یک تعویض تاکتیکی بود و می‌خواستیم وسط زمین را در دست بگیریم.

او در واکنش به طرح سؤالی درباره شرایطش در پرسپولیس و فشار‌های موجود روی نیمکت سرخپوشان تصریح کرد: من در زندگی فوتبالی‌ام از زمانی که فوتبال را شروع کردم؛ شاید یکی از سخت‌ترین روزهایم همین چند روز گذشته بود، اما همیشه به این اعتقاد دارم که تا روزی که هستم باید تلاش کنم. نه اینکه فقط تلاش کنم، وظیفه‌ام است که سالم کار کنم. من هیچ وقت خودم را وارد نقل‌وانتقالات نمی‌کنم و هیچ وقت به خبرنگاری نمی‌گویم برای من خوب بنویسد. هیچ وقت به کسی نمی‌گویم زیر پای مربی را خالی کند تا من برگردم. من روی این اصولم می‌مانم. کادر فنی من نیز هم همین اعتقاد را دارد، اما خواهش می‌کنم، هر کسی می‌تواند انتقاد کند.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس ادامه داد: خیلی از پیشکسوتان با ما دیدار و در خفا انتقاد هم کردند. آنهایی که انتقاد واقعی بود، هر چقدر هم تند بود سعی کردیم بشنویم و استفاده هم کردیم، اما اگر انتقاد‌ها باعث تخریب باشد و بخواهد باعث جابه‌جایی افراد شود، درست نیست. به نظرم باید فضای مجازی را خیلی کنترل کنیم. امیدوارم جوانان و مربیان خوب مثل نویدکیا و حدادی‌فر حمایت شوند. بدانیم که اگر این مربیان جوان که در کشور هستند اگر کار کنند می‌توانند در آینده مربیان خوبی شوند. باید از سرمایه‌های خودمان استفاده کرده و خودزنی نکنیم.

هاشمیان به تشویق هواداران پرسپولیس در جریان دیدار مقابل ذوب‌آهن نیز اینطور واکنش نشان داد: من از همه هواداران ممنونم. من به آنها حق می‌دهم، اما در بعضی از بازی‌ها که نتیجه نگرفتیم، نمی‌توانیم بگوییم همه آنها بدشانسی بود. در برخی بازی‌ها ما برتر بودیم و موقعیت داشتیم. هواداران دوست دارد خوشحال برود و ما هم قصدمان همین است، اما بعضی مواقع نمی‌شود. خدا را شکر امروز برد خوبی کسب کردیم و آن را به هواداران تقدیم می‌کنیم.

او درباره تغییرات تیمش در ساختار دفاعی خاطر نشان کرد: بعضی موقع‌ها باید ببینیم چه بازیکنانی داریم. گاهی ما سعی می‌کنیم با یک تاکتیک بازی کنیم و به همین دلیل یکسری بازیکنان را بازی می‌دهیم. سعی می‌کنیم تمام استفاده را از ظرفیت تیم داشته باشیم. حتی بازیکنان خوبی هم داشتیم که در طول هفته خوب بازی کردند، اما نتوانستیم از آنها استفاده کنیم. امیدوارم بهترین روش را که می‌تواند منجر به پیروزی تیم‌مان شود، استفاده کنیم.