باشگاه خبرنگاران جوان - کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در شبکه ایکس در خصوص نامه مشترک سفرا و نمایندگان دائم سه کشور روسیه، چین و ایران به مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نوشت: «بعد از نامه مشترک سه کشور روسیه، چین و ایران به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت مبنی بر اعلام خاتمه قطعنامه ۲۲۳۱ از ۱۸ اکتبر، امروز نیز در چارچوب ابتکارات دیپلماتیک وزارت امور خارجه، سفرا و نمایندگان دائم سه کشور نزد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نامه مشترکی را به مدیرکل آژانس ارسال نمودند.

در این نامه، ضمن غیرقانونی خواندن اقدام سه کشور اروپایی در فعال نمودن اسنپ‌بک، اعلام شده است که تمام مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ در ۱۸ اکتبر خاتمه یافته‌اند. اما یک نکته کلیدی دیگر در این وجود دارد، و آن درخصوص پایان گزارش دهی مدیرکل آژانس پیرامون راستی آزمایی و نظارت در پرتو قطعنامه ۲۲۳۱ و اجرای برجام است.

در این خصوص، در این نامه تصریح شده است: در آژانس، راستی آزمایی و نظارت در ایران در پرتو قطعنامه ۲۲۳۱ و اجرای برجام، بر اساس قطعنامه ۱۵ دسامبر ۲۰۱۵ شورای حکام مقرر شده است. بند ۱۴ اجرایی این قطعنامه، بدون قید و شرط، تصریح می‌کند که شورا تصمیم می‌گیرد این موضوع را به مدت ۱۰ سال و یا تا تاریخی که مدیرکل آژانس گزارش جمعبندی گسترده‌تر درخصوص ایران را منتشر نماید، هر کدام که زودتر فرا برسند، در دستورکار خود نگه دارد. از این‌رو، آیتم مربوطه در دستورکار آژانس در این خصوص از ۱۸ اکتبر به طور اتوماتیک برداشته می‌شود و هیچ اقدام دیگری در این رابطه نیاز نیست.»

