مربی تیم پرسپولیس می‌گوید که رفتن وحید هاشمیان تصمیم کلان باشگاه است و من همیشه با اوسمار روابط برادرانه‌ای داشتم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مهرداد خانبان  مربی تیم فوتبال پرسپولیس در پایان دیدار این تیم مقابل ذوب‌آهن اظهار کرد : من ۹ فصل در پرسپولیس بودم و این طور نبوده که فقط با درویش و یک سرمربی خاص کار کنم.

او درباره  ارتباط با هوادار متمول عنوان کرد: من اولین بار یک سال و نیم پیش با این شخص آشنا شدم. زمانی که اوسمار سرمربی پرسپولیس شده بود او را دیدم. کلا در ۶ ماه اخیر ارتباطی با تیم نداشته است. در ۹ فصلی که در پرسپولیس بودم همراه این تیم بوده و اصلا ارتباط خاصی من از او ندیدم و تازه یک سال و نیم پیش او را دیدم.

مربی تیم پرسپولیس در مورد حضور اوسمار و رفتن وحید هاشمیان گفت: من اطلاعی ندارم و این تصمیم کلان باشگاه است. 

او درباره  خداحافظی هاشمیان در رختکن گفت: در رختکن و زمین شرایط نرمال بود و اتفاق خاصی نیفتاد.

خانبان در پاسخ به این سوال که می مانی یا می‌روی؟ گفت: باید دید چه اتفاقی می‌افتد.

او خاطرنشان کرد: برای انتخاب بازیکنان من هم مثل سایر اعضای فنی تیم در مورد گزینه‌ها نظرم را اعلام کردم. سعی کردیم بهترین تصمیم‌ها را بگیریم. با توجه به شرایط مالی آن زمان باشگاه بازیکن خیلی گران قیمت نمی‌توانستیم بگیریم. من همیشه با اوسمار روابط برادرانه‌ای داشتم. نرمال است که کادرفنی و بازیکنان از هواداران تشکر کنند.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، لیگ برتر فوتبال
خبرهای مرتبط
هاشمیان: تا روزی که در پرسپولیس هستم تلاشم را می‌کنم
هفته هشتم لیگ برتر فوتبال؛
پرسپولیس ۲ - ۰ ذوب آهن/ طلسم شاگردان هاشمیان بالاخره شکست
بی انضباطی عامل خروج بیفوما از لیست پرسپولیس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پرسپولیس ۲ - ۰ ذوب آهن/ طلسم شاگردان هاشمیان بالاخره شکست
گل‌تپه به مدال نقره تکواندو رسید
صعود مبین عظیمی به فینال کشتی آزاد زیر ۲۳ سال جهان/ بخشی حذف شد
آخرین وضعیت سربازی بیرانوند
برد چادرملو و ملوان مقابل حریفان و توقف آلومینیوم
هاشمیان: تا روزی که در پرسپولیس هستم تلاشم را می‌کنم
برد پرگل تیم ملی فوتبال زنان ایران مقابل نپال در تورنمنت هند
تشریح آخرین وضعیت مصدومیت امید عالیشاه
سومین پیروزی والیبال ساحلی ایران رقم خورد
خانبان: همیشه با اوسمار روابط برادرانه‌ای داشتم
آخرین اخبار
آخرین وضعیت سربازی بیرانوند
تشریح آخرین وضعیت مصدومیت امید عالیشاه
برتری پر گل تیم هندبال پسران ایران برابر امارات
اولین برد شمس‌آذر در لیگ برتر/ فولاد و گل‌محمدی در برزخ
صعود والیبال پسران ایران به یک چهارم نهایی بازی‌های آسیایی
نماینده ایران در فینال دوی ۱۰۰ متر هشتم شد
خانبان: همیشه با اوسمار روابط برادرانه‌ای داشتم
کاظمیان: هاشمیان از پرسپولیسی‌ها خداحافظی نکرد
حدادی‌فر: وقتی گل نزنید تنبیه می‌شوید/ اعتماد به جوانان جواب خواهد داد
هاشمیان: تا روزی که در پرسپولیس هستم تلاشم را می‌کنم
برد چادرملو و ملوان مقابل حریفان و توقف آلومینیوم
صعود مبین عظیمی به فینال کشتی آزاد زیر ۲۳ سال جهان/ بخشی حذف شد
گل‌تپه به مدال نقره تکواندو رسید
سومین پیروزی والیبال ساحلی ایران رقم خورد
برد پرگل تیم ملی فوتبال زنان ایران مقابل نپال در تورنمنت هند
سومین پیروزی متوالی تیم ملی بسکتبال سه نفره پسران ایران
پرسپولیس ۲ - ۰ ذوب آهن/ طلسم شاگردان هاشمیان بالاخره شکست
اعزام تیم‌های ملی راگبی بانوان و آقایان کشورمان به مسابقات آسیایی عمان
برد مقتدرانه دختران والیبال مقابل اندونزی/ شاگردان لی به هنگ‌کنگ رسیدند
سومین برد شیرین دختران هندبال ایران در بازی‌های آسیایی بحرین
سخنگوی فدراسیون فوتبال: رایزنی برای بازی‌های دوستانه اروپایی آغاز شده است
معرفی اسکیت سواران قهرمان المپیاد استعداد‌های برتر در بخش پسران
کشتی آزاد زیر ۲۳ سال جهان؛ محمد بخشی راهی یک چهارم پایانی شد
بیرانوند: در مرحله دفاع از پایان‌نامه‌ام هستم و سرباز نیستم
نماینده MMA پسران ایران فینالیست شد
بحرین مغلوب تیم فوتسال دختران ایران شد
برتری تیم بسکتبال سه نفره پسران برابر سریلانکا
یک‌گام تا تکمیل تاریخ‌سازی؛ طلای آسیا در انتظار شیردختران پدل ایران
خطای تیم برگزار کننده باعث حذف رکابزنان شد
تیم دوچرخه سواری تایم تریل میکس ایران به خط پایان نرسید