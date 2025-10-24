باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مهرداد خانبان مربی تیم فوتبال پرسپولیس در پایان دیدار این تیم مقابل ذوب‌آهن اظهار کرد : من ۹ فصل در پرسپولیس بودم و این طور نبوده که فقط با درویش و یک سرمربی خاص کار کنم.

او درباره ارتباط با هوادار متمول عنوان کرد: من اولین بار یک سال و نیم پیش با این شخص آشنا شدم. زمانی که اوسمار سرمربی پرسپولیس شده بود او را دیدم. کلا در ۶ ماه اخیر ارتباطی با تیم نداشته است. در ۹ فصلی که در پرسپولیس بودم همراه این تیم بوده و اصلا ارتباط خاصی من از او ندیدم و تازه یک سال و نیم پیش او را دیدم.

مربی تیم پرسپولیس در مورد حضور اوسمار و رفتن وحید هاشمیان گفت: من اطلاعی ندارم و این تصمیم کلان باشگاه است.

او درباره خداحافظی هاشمیان در رختکن گفت: در رختکن و زمین شرایط نرمال بود و اتفاق خاصی نیفتاد.

خانبان در پاسخ به این سوال که می مانی یا می‌روی؟ گفت: باید دید چه اتفاقی می‌افتد.

او خاطرنشان کرد: برای انتخاب بازیکنان من هم مثل سایر اعضای فنی تیم در مورد گزینه‌ها نظرم را اعلام کردم. سعی کردیم بهترین تصمیم‌ها را بگیریم. با توجه به شرایط مالی آن زمان باشگاه بازیکن خیلی گران قیمت نمی‌توانستیم بگیریم. من همیشه با اوسمار روابط برادرانه‌ای داشتم. نرمال است که کادرفنی و بازیکنان از هواداران تشکر کنند.