طی آیینی اداره ثبت اسناد و املاک در شهر صوفیان شهرستان شبستر راه اندازی و افتتاح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی - خلیل‌الهی رئیس کل دادگستری استان، با قدردانی از حمایت‌ها و پیگیری‌های مؤثر ریاست محترم قوه قضاییه در جریان سفر دو سال گذشته به استان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همراهی مردم شریف و صبور صوفیان، ایجاد این اداره را گامی مهم در تحقق عدالت و توسعه خدمات قضایی و ثبتی در منطقه دانست.

وی تصریح کرد:ایجاد این اداره در پی رأی تاریخی قوه قضاییه به نفع مردم منطقه صوفیان صورت گرفته و با هدف تسریع در صدور اسناد رسمی مالکیت، سامان‌دهی اراضی و ارائه خدمات ثبتی به شهروندان آغاز به کار کرده است.