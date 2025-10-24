طی آیینی اداره ثبت اسناد و املاک در شهر صوفیان شهرستان شبستر راه اندازی و افتتاح شد.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی - خلیل‌الهی رئیس کل دادگستری استان، با قدردانی از حمایت‌ها و پیگیری‌های مؤثر ریاست محترم قوه قضاییه در جریان سفر دو سال گذشته به استان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همراهی مردم شریف و صبور صوفیان، ایجاد این اداره را گامی مهم در تحقق عدالت و توسعه خدمات قضایی و ثبتی در منطقه دانست.

وی تصریح کرد:ایجاد این اداره در پی رأی تاریخی قوه قضاییه به نفع مردم منطقه صوفیان صورت گرفته و با هدف تسریع در صدور اسناد رسمی مالکیت، سامان‌دهی اراضی و ارائه خدمات ثبتی به شهروندان آغاز به کار کرده است.

برچسب ها: قوه‌قضاییه ، ثبت واسناد
خبرهای مرتبط
آغاز اجرای قانون جدید شورا‌های حل اختلاف از نیمه دوم مرداد در کرمان
ورود اژه‌ای به بازداشت خارج از عرف یک فعال اقتصادی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برگزاری اولین مسابقات ورزشی مشترک صندوق بازنشستگی کشور به میزبانی شهرستان میانه
برگزاری اولین همایش دوچرخه سواری در سراب
افتتاح اداره ثبت اسناد و املاک در صوفیان
آخرین اخبار
برگزاری اولین مسابقات ورزشی مشترک صندوق بازنشستگی کشور به میزبانی شهرستان میانه
افتتاح اداره ثبت اسناد و املاک در صوفیان
برگزاری اولین همایش دوچرخه سواری در سراب
ملت ایران تا آخرین قطره خون برای حفظ اسلام و نظام ایستاده است
تأسیس بزرگ‌ترین خانه جوان کشور در بناب
دستگیری ۵ گروه صیاد و شکارچی غیر مجاز در مراغه
برگزاری مسابقات قهرمانی پارکور استان در مراغه
شروع عملیات ساخت تصفیه خانه کلیبربا اعتبار ۲۰ میلیارد تومان