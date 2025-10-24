به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش، اولین دوره مسابقات ورزشی مشترک گین صندوقی کشور به میزبانی شهرستان میانه برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی - در این المپیاد ورزشی که با هدف ایجاد شور و نشاط، ارتقای سلامت جسمی و گسترش فعالیت‌های ورزشی در میان بازنشستگان برگزار شد، بیش از ۱۵۰ نفر از آقایان و بانوان بازنشسته از ۱۰ شهرستان حضور داشتند.

رقابت‌ها در پنج رشته ورزشی شامل شنا، تنیس روی میز، دارت، فوتبال‌دستی و شطرنج برگزار شد و شرکت‌کنندگان به رقابت پرداختند.

در مراسم اختتامیه، مهدی اسماعیلی نماینده میانه و ترکمانچای در مجلس شورای اسلامی با ابراز خرسندی از میزبانی شهرستان میانه در این رویداد، گفت: توجه به سلامت جسمی و روحی بازنشستگان وظیفه‌ای اجتماعی و فرهنگی است و برگزاری چنین برنامه‌هایی، ضمن ایجاد نشاط، موجب تقویت همدلی و ارتباط میان نسل‌ها می‌شود.

وی افزود: باید برای توسعه‌ی ورزش در میان اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه بازنشستگان، برنامه‌ریزی مستمر صورت گیرد.

همچنین طاهره احمدزاده مدیر صندوق بازنشستگی استان، در این مراسم با قدردانی از تلاش‌های برگزارکنندگان، اظهار داشت:هدف ما از برگزاری این مسابقات، فراهم‌کردن بستری برای نشاط، دوستی و سلامت بازنشستگان است. تجربه نشان داده است که فعالیت‌های ورزشی نقش مؤثری در ارتقای کیفیت زندگی این قشر دارند.

او ضمن قدردانی از حمایت‌های دستگاه‌های اجرایی و صنعتی شهرستان افزود:امیدواریم با استمرار چنین برنامه‌هایی، شاهد حضور فعال‌تر و پرشورتر بازنشستگان در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی باشیم.

در پایان این مراسم، از نفرات برتر رشته‌های مختلف با اهدای لوح تقدیر و جوایز تجلیل به عمل آمد.