در دیدار وزیر راه و شهرسازی کشورمان با وزرای پاکستانی، دو کشور برای ازسرگیری تردد قطار اکو (ITI) و تدوین یک برنامه اقدام مشترک با هدف توسعه مراودات ریلی به توافق رسیدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در دومین روز از سفر خود به پاکستان امروز با جام کمال خان، عبدالعلیم خان و حنیف عباسی به ترتیب وزرای بازرگانی، مواصلات و راه آهن این کشور دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

وزارت راه آهن پاکستان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که دو کشور برای تدوین یک برنامه اقدام در بخش توسعه مراودات ریلی به توافق رسیدند.

همچنین توافق شد که پروژه نوسازی خط آهن کویته تا مرز تفتان در سال آینده میلادی اجرا شود. ایران و پاکستان متعهد به توسعه فعالیت‌های تجاری و مسافربری در حوزه حمل و نقل ریلی شدند.

طرفین اعلام کردند که تردد قطار کانتینربر اکو ITI اسلام‌آباد-تهران-استانبول از ماه دسامبر امسال ازسرگرفته شود.

صادق و وزیران پاکستانی توافق کردند که در راستای پیشبرد همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های مختلف یک سازوکار هماهنگ را تشکیل دهند.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و پاکستان که بیست و دومین نشست آن ماه گذشته در تهران برگزار شد، بر لزوم اجرای توافقات دوجانبه برای گسترش همکاری‌های فی مابین تاکید کرد.

صادق اظهار داشت که ظرفیت‌های کریدوری ایران و پاکستان فرصت‌های ایده آلی را برای استفاده از این مسیر‌ها برای اتصال چین به اروپا فراهم کرده است.

کنفرانس منطقه‌ای حمل و نقل با حضور ۱۱ کشور از جمله وزیر راه و شهر سازی ایران روز گذشته در شهر اسلام‌آباد گشایش یافت و امروز نشست اختتامیه آن برگزار شد.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت

