رئیس‌جمهور برزیل، در اندونزی، از دولت آمریکا خواست تا استراتژی تهاجم نظامی در آمریکای لاتین را کنار بگذارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - لوئیس ایناسیو لولا داسیلوا، رئیس‌جمهور برزیل، امروز جمعه اظهار داشت که آمریکای لاتین «دیگر به تهاجم بیشتر نیازی ندارد. این منطقه به احترام، همکاری و عدالت نیاز دارد.»

اظهارات او از کاخ مردیکا در اندونزی مطرح شد و در واقع ندایی به دولت آمریکا بود تا استراتژی خود در زمینه مداخلات نظامی در آمریکای لاتین را کنار بگذارد. او تأکید کرد که همکاری منطقه‌ای بهترین راه برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر است.

لولا داسیلوا در جریان سفر خود به آسیای جنوب شرقی، تشدید عملیات نظامی ایالات متحده در آب‌های بین‌المللی منطقه کارائیب و اقیانوس آرام را محکوم کرد. او گفت که آمریکا در این عملیات حداقل ۹ کشتی را غرق کرده و تمرکز اولیه آن بر ونزوئلا بوده که اکنون کلمبیا را نیز شامل می‌شود.

لولا گفت: «قبل از اینکه کسی را قضاوت کنیم، قبل از اینکه کسی را مجازات کنیم، باید مدرک داشته باشیم. ما نمی‌توانیم به سادگی بگوییم که قصد تهاجم داریم، که می‌خواهیم با قاچاق مواد مخدر در سرزمین‌های خارجی مبارزه کنیم، بدون اینکه قانون اساسی سایر کشورها، حق تعیین سرنوشت ملت‌ها، و حاکمیت منطقه‌ای هر کشور را در نظر بگیریم.»

منبع: المیادین

برچسب ها: دریای کارائیب ، آمریکای لاتین
خبرهای مرتبط
ونزوئلا، میدان تازه نبرد سرد میان چین و آمریکا
الگوی عراق ۲۰۰۳ تکرار می‌شود: «جنگ با مواد مخدر» بهانه جدید آمریکا برای تصاحب نفت ونزوئلا
رئیس جمهور کلمبیا، ترامپ را به تلاش برای حمله به ونزوئلا متهم کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آمریکا بزرگ‌ترین ناو هواپیمابر خود را به منطقه کارائیب می‌فرستد
استقرار جنگنده‌های ژاپن برای رصد بمب‌افکن‌های هسته‌ای روسیه
دیدار فرستاده پوتین با مقامات ترامپ در واشنگتن
اتصال راه‌آهن ایران و ترکیه به چین از طریق افغانستان
زلنسکی خواستار افزایش فشار بر روسیه شد
احتمال دیدار ترامپ و رهبر کره شمالی در هفته آینده
آغاز ساخت سد برق دریای کنر به دستور رئیس طالبان
سی‌ان‌ان: ترامپ در اندیشه حمله به تأسیساتی در خاک ونزوئلا است
تقویت روابط با کشورهای همسایه اولویت اول سیاست خارجی ایران است؛ افغانستان سودمندتر از اروپا
واکنش پترو به تحریم‌های آمریکا: هرگز زانو نمی‌زنم
آخرین اخبار
سی‌ان‌ان: ترامپ در اندیشه حمله به تأسیساتی در خاک ونزوئلا است
واکنش پترو به تحریم‌های آمریکا: هرگز زانو نمی‌زنم
سه سال بدون مدرسه در غزه؛ یونیسف درباره آینده کودکان فلسطینی هشدار داد
آمریکا رئیس‌جمهور کلمبیا را تحریم کرد
سفر هیات طالبان به ترکیه در پی توافق دوحه 
فرانسه از تجهیز اوکراین به جنگنده‌های جدید میراژ خبر داد
تأکید تاجیکستان بر اهمیت ثبات افغانستان برای امنیت منطقه
هشدار سازمان بین‌المللی مهاجرت: بیش از ۱.۵ میلیون نفر در غزه بی‌سرپناه هستند
مذاکرات پاکستان و افغانستان فردا در استانبول برگزار می‌شود
آمریکا بزرگ‌ترین ناو هواپیمابر خود را به منطقه کارائیب می‌فرستد
خسارت زلزله ۱۸۳ میلیون دلاری به افغانستان
هشدار برنامه جهانی غذا درباره بحران گرسنگی در افغانستان
حکومت فراگیر تنها راه حل بحران های افغانستان است
لولا داسیلوا مداخلات نظامی آمریکا در آمریکای لاتین را محکوم کرد
تعطیلی دولت آمریکا، نوسازی هسته‌ای آن را متوقف کرد
تراژدی خانواده فلسطینی که در بمباران به شهادت رسیده و امروز در آرامگاه ابدی قرار گرفتند
زلنسکی خواستار افزایش فشار بر روسیه شد
آغاز ساخت سد برق دریای کنر به دستور رئیس طالبان
تقویت روابط با کشورهای همسایه اولویت اول سیاست خارجی ایران است؛ افغانستان سودمندتر از اروپا
توافق گروه‌های فلسطینی در قاهره برای نحوه اداره غزه
درخواست نماینده سازمان جهانی بهداشت برای گشایش گذرگاه‌های غزه
هشدار سازمان ملل درباره سوءتغذیه زنان باردار و نوزادان در غزه
استقرار جنگنده‌های ژاپن برای رصد بمب‌افکن‌های هسته‌ای روسیه
احتمال دیدار ترامپ و رهبر کره شمالی در هفته آینده
انگلیس خواستار افزایش تسلیحات دوربُرد برای اوکراین شد
تحقیق جدید علیه شهردار زندانی استانبول به اتهام جاسوسی
هشدار خطیب مسجدالاقصی درباره خطر تونل‌های اسرائیل برای مسجد
غرق شدن قایق پناهجویان در سواحل ترکیه؛ دست کم ۱۴ نفر کشته شدند
حماس: تشکیلات خودگردان بخشی از ساختار حاکم بر غزه در آینده خواهد بود
دیدار فرستاده پوتین با مقامات ترامپ در واشنگتن