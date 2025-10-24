باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - لوئیس ایناسیو لولا داسیلوا، رئیس‌جمهور برزیل، امروز جمعه اظهار داشت که آمریکای لاتین «دیگر به تهاجم بیشتر نیازی ندارد. این منطقه به احترام، همکاری و عدالت نیاز دارد.»

اظهارات او از کاخ مردیکا در اندونزی مطرح شد و در واقع ندایی به دولت آمریکا بود تا استراتژی خود در زمینه مداخلات نظامی در آمریکای لاتین را کنار بگذارد. او تأکید کرد که همکاری منطقه‌ای بهترین راه برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر است.

لولا داسیلوا در جریان سفر خود به آسیای جنوب شرقی، تشدید عملیات نظامی ایالات متحده در آب‌های بین‌المللی منطقه کارائیب و اقیانوس آرام را محکوم کرد. او گفت که آمریکا در این عملیات حداقل ۹ کشتی را غرق کرده و تمرکز اولیه آن بر ونزوئلا بوده که اکنون کلمبیا را نیز شامل می‌شود.

لولا گفت: «قبل از اینکه کسی را قضاوت کنیم، قبل از اینکه کسی را مجازات کنیم، باید مدرک داشته باشیم. ما نمی‌توانیم به سادگی بگوییم که قصد تهاجم داریم، که می‌خواهیم با قاچاق مواد مخدر در سرزمین‌های خارجی مبارزه کنیم، بدون اینکه قانون اساسی سایر کشورها، حق تعیین سرنوشت ملت‌ها، و حاکمیت منطقه‌ای هر کشور را در نظر بگیریم.»

منبع: المیادین