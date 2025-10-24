تیم فوتبال شمس آذر موفق شد با شکست فولاد خوزستان به اولین پیروزی فصل خود دست یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم‌های فوتبال فولاد خوزستان و شمس‌آذر در هفته هشتم لیگ برتر شامگاه جمعه دوم آبان و از ساعت ۱۹ با قضاوت کوپال ناظمی به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود شاگردان وحید رضایی به پایان رسید.

شاگردان یحیی گل‌محمدی بازی را با مالکیت نسبی توپ آغاز کردند و سعی داشتند با پاس‌های کوتاه و نفوذ از جناحین، خط دفاعی شمس‌آذر را به هم بریزند، اما مدافعان شمس‌آذر تحت هدایت وحید رضایی با دقت و تمرکز بالا، تمامی حملات فولاد را مهار کردند.

از سوی دیگر، شمس‌آذر نیز فرصت‌های محدودی روی دروازه فولاد ایجاد کرد، اما نبود دقت در آخرین پاس‌ها و حضور به موقع مدافعان فولاد مانع از گلزنی آنها شد. در دقایق پایانی نیمه اول، فشار فولاد بیشتر شد و توپ و میدان در اختیار شاگردان گل‌محمدی بود، اما در نهایت دروازه‌ها بسته ماند و دو تیم بدون گل به رختکن رفتند. این نیمه، بیشتر با تاکتیک دفاعی شمس‌آذر و تلاش فولاد برای باز کردن دفاع حریف همراه بود و هیچ تیمی نتوانست از موقعیت‌های خود استفاده کند.

نیمه دوم دیدار تیم‌های فولاد خوزستان و شمس‌آذر با برتری شمس‌آذر آغاز شد و خیلی زود نتیجه بازی تغییر کرد. در دقیقه ۴۷، روی ارسال دقیق صائب محبی، هومن ربیع‌زاده با ضربه‌ای حساب‌شده دروازه فولاد را باز کرد تا گل اول بازی برای شمس‌آذر به ثمر برسد.

پس از این گل، بازیکنان فولاد تلاش‌های فراوانی برای جبران نتیجه انجام دادند و حملات متعددی روی دروازه حریف ترتیب دادند، اما دفاع منسجم شمس‌آذر و عملکرد خوب دروازه‌بان مانع از گلزنی شاگردان یحیی گل‌محمدی شد. در نهایت، شمس‌آذر موفق شد با همان یک گل به پیروزی دست یابد تا این نخستین برد این تیم در فصل جدید لیگ برتر جشن گرفته شود.

در این دیدار هواداران فولاد به شدت علیه مدیریت این باشگاه شعار سر دادند و خواستار برکناری محمد محمدی مدیرعامل فولاد شدند.

با کسب سه امتیاز این بازی شمس آذر ۵ امتیازی شد و در رده شانزدهم جدول باقی ماند و تیم فولاد هم سومین باخت خود را متحمل و با ۷ امتیاز در رده سیزدهم قرار گرفت.

برنامه هفته دهم تا سیزدهم لیگ برتر فوتبال/ داربی ۱۰۶ جمعه ۱۴ آذر
ترکیب احتمالی سپاهان مقابل آخال؛ بازی مرگ‌وزندگی برای نویدکیا
هفته هشتم لیگ برتر فوتبال؛
نبرد پرسپولیس و ذوب آهن در روز خداحافظی وحید هاشمیان
