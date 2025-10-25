باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - احمد محمودزاده رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش، در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به برنامههای وزارت آموزش و پرورش برای توانمندسازی معلمان و ارتقای زیرساختهای فناورانه مدارس گفت: بر اساس سیاستهای جدید دولت چهاردهم، برنامهای جامع برای توانمندسازی معلمان، ارتقای صلاحیتهای حرفهای و توسعه زیرساختهای فناورانه در مدارس کشور در دست اجراست.
او با تأکید بر اینکه عنصر اصلی نظام تعلیم و تربیت، معلم است، افزود: کیفیت آموزش در گرو توانمندی، دانش و صلاحیت حرفهای معلمان است. ازاینرو توانمندسازی معلمان نه اقدامی مقطعی، بلکه ضرورتی بنیادین در مسیر تحول نظام آموزشی محسوب میشود. هدف از اجرای این طرح آن است که معلمان، پس از حضور در کلاس درس و در جریان عمل آموزشی، بتوانند صلاحیتهای متناسب با دورههای تحصیلی، نیازهای آموزشی و تحولات فناورانه را در خود تقویت کنند.
محمود زاده ادامه داد: در مطالعات انجامشده، چهار محور اصلی شایستگیهای حرفهای معلمان تعیین شده است که شامل دانش تخصصی، دانش تربیتی، عمل تربیتی و صلاحیتهای عمومی میشود. بر این اساس، بستههای توانمندسازی معلمان با تکیه بر این چهار محور طراحی شده تا فرهنگیان بتوانند بر اساس استانداردهای آموزشی ملی به ارتقای سطح علمی و مهارتی خود بپردازند.
محمودزاده گفت: هرچند در سالهای گذشته به دلیل برخی چالشها، همراهی با بخشهای اجرایی کمتر از حد انتظار بوده است، اما در دولت چهاردهم و با نگاه ویژه ریاست محترم جمهوری به آموزش و پرورش، مسیر تازهای برای همکاری و تحول در این بخش گشوده شده است.
او اظهار کرد: رویکرد وزارت آموزش و پرورش در این حوزه تجاری نیست؛ بلکه هدف، ایجاد رویکردی واقعی و کاربردی در توانمندسازی معلمان است. حضور فعال فرهنگیان در جریان آموزشهای نوین بهویژه در زمینههای فناوریهای جدید، هوش مصنوعی و مهارتهای فرهنگی و فناورانه از اولویتهای اصلی ما به شمار میرود.
او گفت: بسیاری از مدارس غیردولتی کشور از پیشگامان بهرهگیری از فناوریهای نوین آموزشی محسوب میشوند و در رقابتی سالم با مدارس دولتی، تلاش دارند محیطهای یادگیری بهروز و مجهزی را برای دانشآموزان فراهم کنند. در دولت چهاردهم، برنامهای ویژه برای تأمین تجهیزات استاندارد و زیرساختهای فناورانه در تمامی مدارس کشور در حال اجراست. در بخش دولتی، این اقدامات با حمایت مستقیم دولت انجام میشود و در بخش غیردولتی نیز با همکاری سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و سرمایهگذاری مؤسسان پیگیری خواهد شد.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: استانداردهای مربوط به این تجهیزات بهزودی از سوی وزارت آموزش و پرورش ابلاغ میشود تا هماهنگی کامل در میان مدارس برقرار گردد. همچنین مقرر شده است که مؤسسان مدارس غیردولتی در چارچوب این استانداردها نسبت به تأمین تجهیزات لازم اقدام کنند.
به گفته او، در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر بهرهگیری از خلاقیتها و ابتکارات مدارس، از سال گذشته جشنوارهای ملی در این زمینه آغاز شده است. بر اساس آمار ارائهشده، در سال نخست برگزاری این جشنواره بیش از شش هزار طرح نوآورانه به دبیرخانه ارسال شد و در سال جاری این رقم به حدود شانزده هزار طرح افزایش یافته است.
محمود زاده افزود: این طرحها در مراحل منطقهای، استانی و کشوری داوری میشوند و حوزههایی همچون مدیریت آموزشی، پژوهش، مدلهای نوین تدریس و نوآوری در اداره مدارس را دربر میگیرند. برگزیدگان این جشنوارهها علاوه بر تقدیر، بهعنوان الگوهای موفق به سایر مدارس معرفی میشوند تا زمینه تسری تجربههای نوآورانه در سراسر کشور فراهم شود.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: برای سال آینده نیز برنامهریزی شده است که این حرکت از مرحله ایده تا عمل در قالب نظام رصد، پایش و مداخله، بهویژه در مدارس غیردولتی ادامه یابد. آموزش و پرورش آینده در گرو معلمانی توانمند، مدارسی هوشمند و نگاهی خلاقانه به یادگیری است. با همدلی، همکاری و ایمان به نقش معلم، میتوان آیندهای روشنتر برای فرزندان ایران زمین رقم زد.