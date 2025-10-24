باشگاه خبرنگاران جوان- برنامه جهانی غذا (WFP) همزمان با هشتادمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد نسبت به وخامت بحران گرسنگی در افغانستان هشدار داد.
این نهاد اعلام کرد حدود یکپنجم جمعیت افغانستان با ناامنی شدید غذایی مواجه هستند و در بسیاری از مناطق، خانوادهها قادر به تأمین نیازهای اولیه غذایی خود نیستند.
برنامه جهانی غذا عوامل متعددی از جمله فقر، کاهش کمکهای بینالمللی، خشکسالی و بحرانهای اقتصادی را از دلایل فشار شدید بر وضعیت معیشتی مردم افغانستان برشمرد.
این هشدار در شرایطی صادر شده که با گذشت بیش از دو سال از تسلط طالبان، میلیونها نفر در افغانستان به کمکهای بشردوستانه وابسته بوده و آینده تأمین غذایی آنها همچنان نامشخص است.