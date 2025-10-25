باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امامجمعه - علی لطیفی، رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره وضعیت آموزش زبانهای خارجی غیرانگلیسی در مدارس گفت: موضوع آموزش زبانهایی همجون چینی آلمانی و فرانسوی سالها است که در دستور کار سازمان قرار دارد و حتی کتابهای درسی مربوط به این زبانها نیز تالیف شدهاند، اما اجرای این طرح در مدارس با مشکلات متعددی مواجه است.
رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی با اشاره به نبود تقاضای کافی از سوی دانشآموزان افزود: در حال حاضر، به ندرت مدارسی پیدا میشوند که مجری آموزش زبانهای خارجه به جز انگلیسی باشند. یکی از دلایل این مسئله، نبود فرهنگ انتخاب آزاد زبان دوم در میان دانشآموزان است. علاوه بر این، وزارت آموزش و پرورش نیروی انسانی متخصص کافی برای تدریس این زبانها در اختیار ندارد.
لطیفی ادامه داد:پیشنهادهایی برای برگزاری کلاسهای مجازی زبانهای آلمانی و فرانسوی در سالهای اخیر مطرح شد، اما تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است. سازمان پژوهش آمادگی خود را برای همکاری در تأمین معلمان محدود این زبانها بهصورت حقالتدریسی اعلام کرده بود، اما هماهنگی لازم برای اجرا صورت نگرفت.
پیش از این نیز محمود امانی طهرانی، دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کرده بود که برای رفع مشکل کمبود معلم زبانهای خارجه میتوان از معلمان کانونهای زبان، کانون پرورش فکری و موسسههای زبانی که استاندارهای لازم را دارند کمک گرفت؛ معلمان زبانهای خارجه مراکز گفته شده در صورتی که صلاحیتها و شرایطی که در آیین نامه اجرایی مدارس اعلام شده را داشته باشند میتوانند وارد آموزش و پرورش شوند.