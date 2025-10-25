به‌گفته رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، کمبود معلمان متخصص، اجرای آموزش زبان‌های خارجه به جز انگلیسی را در مدارس کشور ناممکن کرده است.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه علی لطیفی، رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره وضعیت آموزش زبان‌های خارجی غیرانگلیسی در مدارس گفت: موضوع آموزش زبان‌هایی همجون چینی آلمانی و فرانسوی سال‌ها است که در دستور کار سازمان قرار دارد و حتی کتاب‌های درسی مربوط به این زبان‌ها نیز تالیف شده‌اند، اما اجرای این طرح در مدارس با مشکلات متعددی مواجه است.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با اشاره به نبود تقاضای کافی از سوی دانش‌آموزان افزود: در حال حاضر، به ندرت مدارسی پیدا می‌شوند که مجری آموزش زبان‌های خارجه به جز انگلیسی باشند. یکی از دلایل این مسئله، نبود فرهنگ انتخاب آزاد زبان دوم در میان دانش‌آموزان است. علاوه بر این، وزارت آموزش و پرورش نیروی انسانی متخصص کافی برای تدریس این زبان‌ها در اختیار ندارد.

لطیفی  ادامه داد:پیشنهادهایی برای برگزاری کلاس‌های مجازی زبان‌های آلمانی و فرانسوی در سال‌های اخیر مطرح شد، اما تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است. سازمان پژوهش آمادگی خود را برای همکاری در تأمین معلمان محدود این زبان‌ها به‌صورت حق‌التدریسی اعلام کرده بود، اما هماهنگی لازم برای اجرا صورت نگرفت.

پیش از این نیز محمود امانی طهرانی، دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کرده بود که  برای رفع مشکل کمبود معلم زبان‌های خارجه می‌توان از معلمان کانون‌های زبان، کانون پرورش فکری و موسسه‌های زبانی که استاندار‌های لازم را دارند کمک گرفت؛ معلمان زبان‌های خارجه مراکز گفته شده در صورتی که صلاحیت‌ها و شرایطی که در آیین نامه اجرایی مدارس اعلام شده را داشته باشند می‌توانند وارد آموزش و پرورش شوند.

برچسب ها: زبان خارجه ، معلم زبان
خبرهای مرتبط
ورود زبان‌های خارجه به مقطع دبستان نیازمند بررسی‌های کارشناسی
استفاده از ظرفیت موسسات زبان برای تأمین معلمان زبان‌های خارجی در مدارس
ورود زبان‌های خارجه غیر انگلیسی به مدارس محقق می‌شود؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۵ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
من خودم راز یادگیری زبانهای خارجی از انگلیسی گرفته تا چینی رو کشف کردم که لغت محور و تلفظ محور بود و با چشم بسته باید انجام میشد و همه بچه ها ظرف شیش ماه میتونستن انگلیسی رو بفهمن ولی هیچ کسی حمایت نکرد و جشنواره خوارزمی احمق هم‌ به خاطر بروکراسی مزخرفش بررسی اش نکرد و گذاشتش کنار
۰
۰
پاسخ دادن
بنیاد ملی نخبگان دو طرح ویژه برای حمایت از هنرمندان و نخبگان هنری طراحی کرد
خواص و مضرات گیاه هواچوبه برای انسان + فیلم
تأکید بنیاد ملی نخبگان بر گسترش حمایت‌ از دانشجویان مستعد
کاظمی: هدف ما ارتقای بهره‌وری در دستگاه تعلیم و تربیت است
آغاز طرح ملی «افق سایبری امن» با هدف تربیت ۱۰ هزار نیروی متخصص و حمایت از ۵۰ محصول دانش‌بنیان
آخرین اخبار
خواص و مضرات گیاه هواچوبه برای انسان + فیلم
تأکید بنیاد ملی نخبگان بر گسترش حمایت‌ از دانشجویان مستعد
کاظمی: هدف ما ارتقای بهره‌وری در دستگاه تعلیم و تربیت است
بنیاد ملی نخبگان دو طرح ویژه برای حمایت از هنرمندان و نخبگان هنری طراحی کرد
آغاز طرح ملی «افق سایبری امن» با هدف تربیت ۱۰ هزار نیروی متخصص و حمایت از ۵۰ محصول دانش‌بنیان
برگزیدگان المپیاد‌های جهانی؛ از مدال تا مسیر نخبگی و اثرگذاری اجتماعی
تجلیل از ۱۷ مدال‌آور المپیاد‌های علمی جهانی در بنیاد ملی نخبگان
پیشنهاد بودجه ۳۰ همتی صندوق بیماران صعب العلاج
چاپلوسی هوش مصنوعی تایید شد
دومین المپیک فناورانه کشور در مسیر بین‌المللی شدن
چراغ روشن هنگام شب، فاجعه‌ای برای قلب است
تبعات مصرف خودسرانه دارو‌ها
آغاز هفتمین مرحله جذب امریه سربازی وزارت ارتباطات در دولت چهاردهم
عکس جدید دانشمند ایرانی از دنباله‌دار میان‌ستاره‌ای اطلس
هشدار درباره عوارض استروئید‌های آنابولیک؛ از عقیمی تا نارسایی قلب و مرگ ناگهانی
دولت هیچ هزینه‌ای برای کودکستان‌ها پرداخت نمی‌کند
چت‌بات بومی؛ راه‌حل امن و هوشمند برای گفت‌وگوی درون‌سازمانی بدون نیاز به اینترنت
دومین المپیک فناوری با ۱۲ هزار نفر از ۱۶ کشور کلید خورد
نانوحامل هوشمند برای عبور دارو از سد تومور مغز طراحی شد
فیلتر جادویی کربن؛ راهی ارزان برای حذف دی‌اکسیدکربن از هوای خانه و اداره
برنامه ملی آموزش معلمان کلید خورد/ ۱۶ هزار طرح نوآورانه در مدارس غیردولتی
نسخه بروز پیام رسان آیگپ برای اندروید با اضافه شدن قابلیت جذاب "تماس صوتی و تصویری گروهی"
حدود ۳۰ درصد دانشجویان دانشگاه تهران سهمیه‌ای هستند
کمبود دبیر، مانع اصلی اجرای آموزش زبان‌های غیرانگلیسی در مدارس
ایران در آستانه تحولی شگرف در زمینه همکاری‌های بین‌المللی و فناوری+ فیلم