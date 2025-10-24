باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابت‌های هندبال بازی‌های آسیایی جوانان در بحرین تیم هندبال پسران جوان کشورمان از ساعت ۲۰:۳۰ امشب در چهارمین دیدار خود به مصاف تیم امارات متحده عربی رفت و با تفاضل گل زیاد برابر این تیم به برتری رسید.

در نیمه نخست این دیدار شاگردان بهبهانی با نتیجه ۱۴ بر ۵ پیروز شده و به رختکن رفتند. در ادامه تیم ایران این تفاضل گل را بیشتر کرده و ۲۲ گل دیگر به ثمر رساند و در نهایت توانست با نتیجه ۳۶ بر ۱۲ به برتری دیگری دست یابد. این چهارمین پیروزی پیاپی هندبالیست‌های جوان کشورمان در بازی‌های آسیایی جوانان است.

تیم هندبال پسران کشورمان در مرحله مقدماتی این بازی‌ها در گروه B با تیم‌های امارات، تایلند، کویت، چین و قزاقستان هم گروه است. تیم ایران با پیروزی امشب خود، بدون باخت در جدول ۸ امتیازی شد و در صدر جدول رده بندی این گروه ایستاد. این تیم روز یکشنبه برای قطعی کردن صدرنشینی و صعود به مرحله نیمه نهایی برابر تیم کویت بازی خواهد کرد.

دیگر نتایج بازی‌های امروز در گروه B به این ترتیب است:

چین ۳۷ - کویت ۳۵

تایلند ۲۳ - قزاقستان ۲۰