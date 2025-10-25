باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - زهرا جباری، عضو تیم یک شرکت دانش‌بنیان فعال در حوزه‌ هوش مصنوعی و نرم‌افزار‌های سازمانی، در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره‌ فعالیت‌ها و دستاورد‌های این مجموعه گفت: شرکت ما با شعار شریک استراتژیک سازمان‌ها در مسیر هوشمندسازی و تحول دیجیتال فعالیت خود را آغاز کرده است. امروز با گسترش روزافزون فناوری‌های نوین و ظهور هوش مصنوعی، سازمان‌های بزرگ در تلاش‌اند تا با بهره‌گیری از این فناوری‌ها، فرآیند‌های خود را هوشمند ساخته و بهره‌وری‌شان را افزایش دهند. اما این مسیر، مسیری پیچیده و چندمرحله‌ای است که نیازمند دقت، برنامه‌ریزی و حرکت گام‌به‌گام است.

او افزود: ما در شرکت خود کوشیده‌ایم از نخستین مراحل این مسیر، یعنی از ارائه‌ مشاوره و جمع‌آوری داده‌ها گرفته تا ایجاد پایگاه‌های داده، مهندسی داده، توسعه‌ مدل‌های هوش مصنوعی و در نهایت تولید نرم‌افزار‌های کاربردی، همراه سازمان‌ها باشیم. خوشبختانه تاکنون موفق شده‌ایم سه محصول قابل تجاری‌سازی را آماده کنیم که یکی از آنها حتی به مرحله‌ فروش نیز رسیده است.

جباری اظهار کرد: نخستین محصول ما سامانه‌ای هوشمند در حوزه‌ سیستم‌های توصیه‌گر (Recommender Systems) است که کاملاً بومی و توسط متخصصان ایرانی طراحی و پیاده‌سازی شده است. در این پروژه از هیچ مدل متن‌باز خارجی استفاده نشده و تمامی مراحل توسعه به‌صورت مستقل انجام شده است. محصول دوم، سامانه‌ مدیریت محتوای هوشمند است که به عنوان بستری نرم‌افزاری برای بهره‌گیری از مدل‌های هوش مصنوعی شرکت مورد استفاده قرار می‌گیرد. این سامانه امکان ایجاد رابط کاربری مناسب و تسهیل تعامل میان کاربران و مدل‌های هوش مصنوعی را فراهم می‌سازد.

او افزود: اما سومین حوزه‌ فعالیت ما، فاین‌تیونینگ مدل‌های زبانی بزرگ (LLMs) است. امروزه استفاده از چت‌بات‌هایی مانند ChatGPT یا Gemini میان مردم رایج شده است، اما سازمان‌ها به دلیل نگرانی از امنیت اطلاعات، نمی‌توانند از این سرویس‌ها بهره‌برداری کنند، چرا که هر پرسش یا داده‌ای که ارسال می‌شود، در واقع بخشی از اطلاعات سازمان را به بیرون منتقل می‌کند.

این فعال حوزه دانش بنیان گفت: ما در پاسخ به این نیاز، سامانه‌ای طراحی کرده‌ایم که چت‌بات اختصاصی هر سازمان در محیط داخلی همان سازمان و بدون نیاز به اینترنت مستقر می‌شود. این راهکار امنیت اطلاعات را به‌طور کامل تضمین می‌کند. این محصول برای نخستین بار در نمایشگاه تلکام ۱۴۰۳ رونمایی شد و شرکت ما در همان رویداد، به عنوان یکی از غرفه‌های برتر انتخاب شد.

جباری ادامه داد: در این پروژه از مدل LLaMA استفاده کرده‌ایم و آن را با داده‌های اختصاصی هر سازمان آموزش و فاین‌تیون کرده‌ایم. همچنین سامانه به گونه‌ای طراحی شده که در صورت ورود داده‌های جدید، مدل به‌صورت خودکار خود را با داده‌های تازه سازگار کرده و به‌روزرسانی می‌شود. به این ترتیب، سازمان‌ها می‌توانند بدون نگرانی از خروج اطلاعات، از دستیار‌های هوشمند درون‌سازمانی برای بهبود فرآیند‌ها و افزایش بهره‌وری استفاده کنند.