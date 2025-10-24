باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد که علیه گوستاوو پترو، رئیسجمهور کلمبیا، تحریمهایی اعمال کرده است.
کلمبیا و ایالات متحده به طور سنتی دو متحد بودهاند، اما روابط آنها در ماههای اخیر پس از اینکه دونالد ترامپ و رئیسجمهور کلمبیا علنا به تبادل توهین پرداختند، به شدت متشنج شده است.
رئیسجمهور کلمبیا چند روز پیش اعلام کرده بود که قصد دارد در ایالات متحده «به طور قانونی از خود دفاع کرده» و دونالد ترامپ، همتای آمریکایی خود، را به اتهام افترا و بدنامی تحت پیگرد قرار دهد؛ این اقدام پس از آن صورت گرفت که ترامپ در یک کنفرانس مطبوعاتی او را «قلدر» خطاب کرده بود.
وزارت خزانهداری، علاوه بر پترو، همسر او ورونیکا دل سوکورو آلکوسر گارسیا، پسرش نیکلاس فرناندو پترو بورگوس و وزیر کشور کلمبیا را نیز تحریم کرده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در بیانیهای ادعا کرد که از زمانی که پترو به قدرت رسید، تولید کوکائین در کلمبیا به بالاترین نرخ خود در دهههای اخیر رسیده و آمریکا را غرق کرده و آمریکاییها را مسموم میکند. او در ادامه مدعی شد که رئیسجمهور کلمبیا اجازه داده است کارتلهای مواد مخدر شکوفا شوند و از توقف این فعالیت خودداری کرده است.
منبع: النشره