باشگاه خبرنگاران جوان - اختتامیه چهل‌ودومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران شامگاه جمعه دوم آبان ۱۴۰۴ برگزار شد.

در این آیین زهرا بهروز آذر معاون ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، بهروز شعیبی مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران و دبیر چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، حمید جبلی فیلم‌نامه‌نویس و کارگردان، سیف‌الله صمدیان فیلمساز و فیلم‌بردار و مهدی آشنا رئیس هیئت مدیره انجمن عکاسان خانه تئاتر حضور داشتند.

معرفی برگزیدگان جشنواره ملی عکس خانواده ایرانی

بخش تک عکس:

لوح برنزی و ۲۰۰ میلیون ریال جایزه نقدی به سید علی رضویان برای عکس «قالی بیجار» از شهرستان بیجار تعلق گرفت.

لوح نشان نقره‌ای و ۳۰۰ میلیون ریال جایزه نقدی به عزیز بابت نژاد برای عکس «دختر شهری» از خرم‌آباد اهدا شد.

لوح طلایی و ۴۰۰ میلیون ریال جایزه نقدی به سید علی حسینی‌فر برای عکس «دختر سبزه به دست» از شهرستان سبزوار اهدا شد.

بخش مجموعه عکس:

در بخش مجموعه عکس لوح جشنواره و جایزه نقدی به مجید حجتی برای عکس «عروسی خوبان» از تهران تعلق گرفت.

معرفی برگزیدگان دومین جایزه عکس تهران

در ادامه مراسم اهدای جایزه، بخش دومین جایزه عکس تهران برگزار شد.

سیامک زمردی مطلق، مهدی آشنا و نادر فوقانی از اعضای هیات داوران این بخش روی صحنه حاضر شدند.

مدال برنزی و ۱۰۰ میلیون ریال به حمیدرضا هلالی برای عکس «مادر» از نیشابور اهدا شد.

مدال نقره‌ای و مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال به علی آذر برای عکس «بعد از ظهر در پل خواجو» تعلق گرفت.

مدال طلایی و مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال به امیرحسین آرمند برای عکس «داستان عشق» از شهر ساری اهدا شد.

در بخش مجموعه عکس مدال طلایی جشنواره و مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال به اصغر بشارتی برای مجموعه «صید موتو» از قشم اهدا شد.

برگ زرین بهترین فیلم اقتباسی

محمد رحمتی برای فیلم «های کپی» از تهران لوح تقدیر بخش فیلم کوتاه اقتباسی را دریافت کرد.

همچنین لوح افتخار به مهدی جهانی برای فیلم کوتاه «رادیون» از مشهد مقدس تعلق گرفت.

برگ زرین جشنواره در بخش فیلم‌های اقتباسی و مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال به صمد قربان‌زاده برای فیلم «آغ باش» از ارومیه اهدا شد.

برگ زرین بهترین فیلم پویانمایی

دیپلم افتخار و مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال به عنوان بهترین فیلم پویانمایی به سارا علیمرادی برای فیلم «مرغ سانان» از ارومیه اهدا شد.

برگ زرین و مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال به عنوان بهترین فیلم پویانمایی به میرعلی حسینی اصلی برای فیلم «بی او و۲۰۰۲» از تهران اهدا شد.

برگ زرین بهترین فیلم تجربی

برگ زرین و مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال به عنوان بهترین فیلم تجربی به عباس شکوری برای فیلم «یادداشت‌های زیرزمینی» از کرج تعلق گرفت.

لوح افتخار و مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال در بخش بهترین کارگردانی فیلم تجربی به محمد مستوفی برای «یاشام» اهدا شد.

برگ زرین بهترین روایت در فیلم مستند

در بخش بهترین تحقیق و پژوهش در بخش مستند اثری شایسته تقدیر دانسته نشد.

برگ زرین بهترین روایت و مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال به مریم میری برای فیلم «روضه‌ای برای دفاع» اهدا شد.

لوح زرین بهترین روایت در فیلم مستند و مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال به علی‌محمد صادقی برای فیلم «مامان» از تهران اهدا شد.

برگ زرین بهترین در فیلم مستند

برگ زرین و مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال به عنوان بهترین فیلم مستند به حنیف قاسم علی‌زاده و امیر پذیرفته برای فیلم «روبارو» از رفسنجان اهدا شد.

دیپلم افتخار و مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال به عنوان بهترین فیلم مستند به هادی ثابت شوکت آباد برای فیلم «دوتوک» از بیرجند اهدا شد.

چهره برگزیده بهترین دستاورد هنری طراحی صحنه

برگ زرین و جایزه به مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال در بخش بهترین دستاورد هنری به صورت مشترک به محدث یوسفی و بهروز ارک برای طراحی صحنه و کاراکتر فیلم کوتاه «خداخافظ آشغال» اهدا شد.

چهره برگزیده بهترین دستاورد هنری جلوه‌های ویژه

جایزه بهترین دستاورد هنری به محمد دهباشی برای جلوه‌های ویژه فیلم کوتاه «میام دنبالت» از تهران اهدا شد.

برگ زرین بهترین صدای فیلم

با تقدیر از امین مسچیان برای فیلم کوتاه «سنگ‌های نجواگر».

برگ زرین و جایزه نقدی بهترین صدای فیلم به حسن سلمانی صدابردار و امیرحسین قاسمی صداگذار فیلم «خداحافظ آشغال» از تبریز اهدا شد.

برگ زرین بهترین تدوین

برگ زرین و مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال به عنوان بهترین تدوین به محمد دهباشی برای فیلم «میام دنبالت» از تهران اهدا شد.

برگز زرین بهترین فیلمبرداری

برگ زرین و مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال به عنوان بهترین فیلمبرداری به پویان آقابابایی برای فیلم کوتاه «تایپیست» از تهران اهدا شد.

دیپلم افتخار و مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال به عنوان بهترین فیلمبرداری به آرمین یوسف‌زاده برای فیلم «آواز نهنگ شکارچی» از رشت تعلق گرفت.

برگ زرین بهترنی فیلم‌نامه اقتباسی

برگ زین و مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال به عنوان بهترین فیلمنامه اقتباسی به محمد رحمتی برای فیلم «های کپی» از تهران تعلق گرفت.

بهترین فیلمنامه

برگ زرین و مبلغ چهارصد میلیون ریال به عنوان بهترین فیلمنامه مهرداد جلالی برای فیلم کوتاه «انار» تعلق گرفت.

دیپلم افتخار و مبلغ دویست میلیون ریال به محمد حکمی برای فیلم کوتاه «متولد تهران» از شهر تهران اهدا شد.

جایزه ویژه هیات داوران

برگ زرین و مبلغ پانصد میلیون ریال به عنوان جایزه ویژه هیات داوران به فردین انصاری برای فیلم «ذره» از تهران اهدا شد.

بهترین کارگردانی

برگ زرین و مبلغ ششصد میلیون ریال به عنوان بهترین کارگردان فیلم داستانی به بهرام و بهمن ارک برای فیلم «خداحافظ آشغال» از شهر تبریز رسید.

در بخش بهترین فیلم، با تقدیر از مهدی بدرلو برای تهیه‌کنندگی فیلم کوتاه «خداحافظ آشعال».

برگ زرین و مبلغ هشتصد میلیون ریال به محسن اصدق پور برای فیلم کوتاه «و زندگی برای همه» از تهران اهدا شد.

بهترین فیلم از نگاه ملی

برگ زرین و مبلغ پانصد میلیون ریال به عنوان بهترین فیلم کوتاه از نگاه ملی به سجاد مشتاق برای فیلم «سرود کلنل» از مشهد مقدس اهدا شد.

بخش استعداد‌های نو

در این بخش لوح افتخار و مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال به عنوان جایزه دبیر جشنواره به صورت مشترک مینا حسینی مقدم برای کارگردانی فیلم کوتاه «تاول» و حسین پورخلیلی برای کارگردانی «ته‌باری» از تهران اهدا شد.

جایزه بنیاد سینمایی فارابی

در ادامه بنیاد سینمایی فارابی به عنوان نهاد ملی سینما جایزه خود را که مشارکت در توسعه ایده و ساخت فیلم بلند است به فیلم کوتاه «تایپیست» به کارگردانی هادی نوری اهدا کرد.

برترین فیلم مردمی

همچنین فیلم کوتاه خداحافظ آشغال به کارگردانی بهرام و بهمن ارک به عنوان بهترین فیلم از نگاه مردمی انتخاب شد.

برگزیدگان بخش بین الملل

برگ زرین و مبلغ پانصد دلار به عنوان بهترین فیلم هوش مصنوعی به خوان زابال برای فیلم «دره» از آرژانتین تعلق گرفت.

در بخش بهترین فیلم تجربی ضمن تقدیر ویژه از «مردم اینجا زندگی می‌کنند»؛ برگ زرین و مبلغ ۵۰۰ دلار به عنوان بهترین فیلم تجربی به کلودیامونکسگارد «تجسم یک برش» اهدا شد.

همچنین برگ زرین و مبلغ ۱۵۰۰ دلار به عنوان جایزه ویژه بخش «افق‌های نوظهور» به‌های محمد ترحمی برای فیلم «سنگ‌های نجواگر» از ایران تعلق گرفت.

در ادامه ضمن تقدیر ویژه از فیلم «کودکان برزخ»، برگ زرین و مبلغ ۱۰۰۰ دلار به عنوان بهترین فیلم پویانمایی به «زمستان در مارچ» به کارگردانی ناتالیا میرزویان اهدا شد که سفیر کشور ارمنستان به نمایندگی از او این جایزه را دریافت کرد.

همچنین برگ زرین و مبلغ ۱۰۰۰ دلار به عنوان بهترین فیلم مستند به فیلم کوتاه «نام من نفت است» به کارگردانی ایگور اسمولا از کشور آذربایجان اهدا شد.

برگ زرین و مبلغ ۱۰۰۰ دلار نیز به عنوان بهترین فیلم داستانی بخش بین‌الملل به فیلم کوتاه «بائوژدا» به کارگردانی کرن ابوکسیمو از چین اهدا شد.

جایزه بزرگ جشنواره

جایزه بزرگ جشنواره و مبلغ ۲۰۰۰ دلار در بخش بین‌الملل به فیلم کوتاه «معیار» به کارگردانی مارتین سیگر از کشور شیلی اهدا شد.

این فیلم به صورت مستقیم به اسکار راه پیدا خواهد کرد.

