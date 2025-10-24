باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
برخورد قاطع با سرباز وظیفه مرزبانی متخلف + فیلم

با سرباز وظیفه مرزبانی به دلیل برخورد نامناسب با یک خانم سالمند برخورد قاطع می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان از برخورد انضباطی با یک سرباز وظیفه در پی برخورد نامناسب با یک بانوی سالمند در پل مرزی میلک خبر داد.

