برخورد قاطع با سرباز وظیفه مرزبانی متخلف + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0641\u0631\u0645\u0627\u0646\u062f\u0647 \u0645\u0631\u0632\u0628\u0627\u0646\u06cc \u0633\u06cc\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0648 \u0628\u0644\u0648\u0686\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u0628\u0631\u062e\u0648\u0631\u062f \u0627\u0646\u0636\u0628\u0627\u0637\u06cc \u0628\u0627 \u06cc\u06a9 \u0633\u0631\u0628\u0627\u0632 \u0648\u0638\u06cc\u0641\u0647 \u062f\u0631 \u067e\u06cc \u0628\u0631\u062e\u0648\u0631\u062f \u0646\u0627\u0645\u0646\u0627\u0633\u0628 \u0628\u0627 \u06cc\u06a9 \u0628\u0627\u0646\u0648\u06cc \u0633\u0627\u0644\u0645\u0646\u062f \u062f\u0631 \u067e\u0644 \u0645\u0631\u0632\u06cc \u0645\u06cc\u0644\u06a9 \u062e\u0628\u0631 \u062f\u0627\u062f.\n