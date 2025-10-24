باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی ـ شهروندان قنوات، که سال‌هاست با کمبود زیرساخت‌های شهری و خدمات عمومی دست‌وپنجه نرم می‌کنند،در روزهایی که نان، ساده‌ترین نیاز سفره‌های مردم است، حالا با بحران نان مواجه‌ شده اند؛ بسیاری از خانواده‌ها مجبورند ساعت‌ها در صف بایستند یا هزینه‌ رفت‌وآمد به قم را متحمل شوند تا نان تهیه کنند.

کاهش ناگهانی سهمیه آرد نانوایی‌ها، صف‌های طولانی، نارضایتی عمومی تنها بخشی از واقعیت تلخ این روزهای قنواتی هاست.

نان نیست، صف هست، گلایه هست، اما پاسخ نیست!

یکی از اهالی قنوات می‌گوید: چرا باید برای خرید نان، کیلومترها راه برویم؟ مگر ما شهروند این استان نیستیم؟

جوانی از قنوات گفته: سهمیه آرد کم شده، نانوایی‌ها تعطیل می‌شوند، مردم سردرگم هستند. آیا کسی صدای ما را می‌شنود؟ باشگاه خبرنگاران جوان، این صداها را بشنوید.

این‌ها فقط پیام نیستند، این‌ها روایت زندگی مردمی‌اند که نان را نه در سفره، که در صف و در راه جست‌وجو می‌کنند. آیا وقت آن نرسیده که مسئولان پاسخگو باشند؟

در این میان، نانوایان نیز گلایه‌مندند؛ از فشار کاری، کمبود آرد، و بی‌پاسخ‌ماندن درخواست‌هایشان از سوی مسئولان. یکی از نانوایان محلی می‌گوید: سهمیه‌مان نصف شده، مردم ناراضی‌اند، ما هم شرمنده‌ایم. نه آرد داریم، نه پاسخ.

نانوای قدیمی گفت: من ۲۵ ساله نان می‌پزم، اما هیچ‌وقت مثل این روزها مردم رو این‌قدر مستأصل ندیده بودم. آرد نمی‌رسه، سهمیه‌مون نصف شده، مردم از صبح زود میان صف می‌کشن، آخرش هم دست خالی برمی‌گردن. خودمون شرمنده‌ایم، اما کاری از دستمون برنمیاد.

نانوای جوان در خیابان شهید رجایی هر هفته آخر هفته‌ها آرد دیر می‌رسه یا اصلاً نمی‌رسه. سامانه توزیع مشکل داره، حمل‌ونقل هم کند شده. مردم فکر می‌کنن ما کم‌کاری می‌کنیم، اما واقعیت اینه که خودمون هم نمی‌دونیم فردا نان داریم یا نه.»

نانوای باسابقه در میدان قنوات «تا وقتی مسئولان فقط پشت میز بشینن و از سامانه حرف بزنن، مشکل حل نمی‌شه. بیان ببینن مردم چطور تو صف نان می‌لرزن. ما نانواییم، نه مسئول توزیع. آرد نباشه، نان هم نیست.

مردم قنوات خواستار ورود فوری مسئولان به ماجرای کمبود آرد شدند

در روزهای اخیر، شهر قنوات از توابع شهرستان قم با بحران کمبود نان مواجه شده است؛ بحرانی که ناشی از افزایش تقاضا در پایان هفته، اختلالات سامانه‌ای در فرآیند توزیع آرد و تأخیر در حمل آرد از انبارهای مرکزی است. این وضعیت موجب نارضایتی گسترده شهروندان شده و صف‌های طولانی مقابل نانوایی‌ها، گلایه‌های مردمی را به دنبال داشته است.

برخی خانواده‌ها ناچار شده‌اند برای تهیه نان، مسیر چند کیلومتری تا شهر قم را طی کنند. مردم قنوات در پیام‌هایی خطاب به مسئولان استانی، اداره کل غله و فرمانداری قم خواستار رسیدگی فوری به این موضوع شده‌اند. آن‌ها تأکید دارند که بررسی میدانی، اصلاح روند توزیع و تصمیم‌گیری سریع می‌تواند از تکرار این وضعیت در روزهای آینده جلوگیری کند. د

در شرایطی که سفره‌های مردم با چالش‌های اقتصادی و معیشتی روبه‌روست، انتظار می‌رود مسئولان با اقدام عملی و نه صرفاً وعده‌های اداری، پاسخگوی این مطالبه مردم باشند.