تیم آمادگی جسمانی مردان استان قم موفق شد به مقام دوم سومین دوره المپیاد سراسری آمادگی جسمانی و تندرستی کشور دست پیدا کند.

باشگاه خبرنگاران جوان -تیم آمادگی جسمانی مردان استان قم با کسب ۲ مدال طلا و یک مدال برنز در سومین دوره المپیاد سراسری آمادگی جسمانی و تندرستی مردان ایران پس از اصفهان در جایگاه دوم کشور ایستاد.

بدین ترتیب اسماعیل آزمون در آمادگی جسمانی و سیدمحمد شفائی‌زاده در پیلاتس به نشان طلا دست پیدا کردند و احسان مرادی مدال برنز کتل‌بل را کسب کرد تا نام قم در میان مدعیان برتر کشور تثبیت شود.

گفتنی است؛ این دوره از المپیاد در مجموعه کشوری شهید بهشتی اصفهان برگزار شد و رقابت‌ها در چند رشته دنبال شد.

منبع:روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان قم

برچسب ها: اخبار ورزشی قم ، آمادگی جسمانی
