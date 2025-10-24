\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0 \u062f\u0631 \u062a\u0627\u0632\u0647 \u062a\u0631\u06cc\u0646 \u062d\u0645\u0644\u0647 \u0647\u0648\u0627\u06cc\u06cc\u060c \u06cc\u06a9 \u0642\u0627\u06cc\u0642 \u062f\u0631 \u062f\u0631\u06cc\u0627\u06cc \u06a9\u0627\u0631\u0627\u0626\u06cc\u0628 \u0628\u0647 \u0638\u0646 \u0642\u0627\u0686\u0627\u0642 \u0645\u0648\u0627\u062f \u0645\u062e\u062f\u0631 \u0647\u062f\u0641 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627\u06cc\u06cc \u0647\u0627 \u0634\u062f \u0648 \u0628\u062f\u0648\u0646 \u0647\u06cc\u0686 \u0645\u062f\u0631\u06a9\u06cc \u0634\u0634 \u0646\u0641\u0631 \u06a9\u0634\u062a\u0647 \u0634\u062f\u0646\u062f.\n