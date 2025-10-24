باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

حمله آمریکایی‌ها به یک قایق + فیلم

آمریکا باز هم به یک قایق حمله کرد و شش نفر را کشت.

باشگاه خبرنگاران جوان -  در تازه ترین حمله هوایی، یک قایق در دریای کارائیب به ظن قاچاق مواد مخدر هدف آمریکایی ها شد و بدون هیچ مدرکی شش نفر کشته شدند.

مطالب مرتبط

حاجی‌بابایی: رژیم صهیونیستی و آمریکا عامل اصلی فجایع غزه هستند

حمله آمریکایی‌ها به یک قایق + فیلم
young journalists club

پوتین: تحریم‌های جدید آمریکا اثری بر اقتصاد روسیه ندارد

حمله آمریکایی‌ها به یک قایق + فیلم
young journalists club

رد قاطع ادعا‌های آمریکا علیه ایران در نشست شورای امنیت

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
بدون تعارف با خانواده فرمانده موشکی سپاه + فیلم
۱۵۱۴

بدون تعارف با خانواده فرمانده موشکی سپاه + فیلم

۰۲ . آبان . ۱۴۰۴
حمله پهپادی سنگین روسیه به اوکراین + فیلم
۱۳۰۵

حمله پهپادی سنگین روسیه به اوکراین + فیلم

۰۲ . آبان . ۱۴۰۴
رژه ۵۰ میلیون خرچنگ در استرالیا + فیلم
۷۵۹

رژه ۵۰ میلیون خرچنگ در استرالیا + فیلم

۰۲ . آبان . ۱۴۰۴
حکایت شهیدی که آخرین نفر اعزامی برای عملیات امداد و نجات بود + فیلم
۷۵۹

حکایت شهیدی که آخرین نفر اعزامی برای عملیات امداد و نجات بود + فیلم

۰۲ . آبان . ۱۴۰۴
برخورد قاطع با سرباز وظیفه مرزبانی متخلف + فیلم
۶۷۱

برخورد قاطع با سرباز وظیفه مرزبانی متخلف + فیلم

۰۲ . آبان . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.