باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - سی‌ان‌ان به نقل از سه مقام آمریکایی گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در حال بررسی طرح‌هایی است که تاسیساتی «در داخل» خاک ونزوئلا را هدف قرار دهد.

دولت ترامپ ادعا می‌کند اهدافی که در داخل خاک ونزوئلا تعیین کرده، تأسیسات تولید کوکائین و مسیر‌های قاچاق مواد مخدر هستند.

در این گزارش گفته شده که ترامپ همچنان در حال بررسی است و هنوز تصمیمی در این خصوص نگرفته است.

ساعاتی پیش نیز پنتاگون اعلام کرد که ناو هواپیمابر «جرالد فورد» خود را به منطقه کارائیب اعزام می‌کند. از سوی دیگر، ترامپ هفته گذشته گفته بود که مجوز عملیات مخفی سیا علیه ونزوئلا را صادر کرده و در حال بررسی حملاتی علیه کارتل‌های مواد مخدر ادعایی در خشکی است.

واشنگتن که اخیرا اعزام نیرو‌های خود به منطقه کارائیب را افزایش داده، ادعا می‌کند که این نیرو‌ها برای عملیات ضد مواد مخدر در نظر گرفته شده‌اند، اما کاراکاس معتقد است که آنها بخشی از تلاش برای سرنگونی نیکولاس مادورو، رئیس جمهور کشور هستند.

در حملات اخیر آمریکا به کشتی‌ها و قایق‌ها در کارائیب، نزدیک به ۴۰ نفر کشته شده‌اند که به گفته خانواده آنها، عمدتاً غیرنظامی بوده‌اند.

منبع: رویترز