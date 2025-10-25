معاون سازمان وظیفه عمومی فراجا توضیحاتی درباره وضعیت مشمولیت خدمت سربازی دروازه‌بان تیم ملی و تراکتور ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین زاهدی معاون سازمان وظیفه عمومی فراجا درباره وضعیت مشمولیت علیرضا بیرانوند به خدمت مقدس سربازی، اظهار داشت: افرادی که از معافیت تحصیلی برخوردار هستند، می‌توانند تا زمانی که چنین معافیتی داشته و در مقاطع مختلف مشغول به تحصیل هستند، از مجوز‌های فعالیت ورزشی برخوردار شوند. به این ترتیب سازمان مجوز‌های ورزشی را صادر می‌کند و با توجه به ارتباط خوبی که بین سازمان با وزارت ورزش و فدراسیون‌های مربوطه هست، این تبادل اطلاعات انجام و مجوز‌ها صادر می‌شود و افراد فعالیت ورزشی خود را انجام می‌دهند.

معاون سازمان وظیفه عمومی فراجا در گفت‌و‌گو با برنامه شب‌های فوتبالی تصریح کرد: افرادی که با سازمان در ارتباط هستند به این موضوع اعتراف می‌کنند که سعی داریم اطلاعات عزیزان مگر در مواردی که نیاز به اطلاع‌رسانی است، در حد محرمانه باقی بماند. درباره بیرانوند نیز همین موضوع صادق است و او در مقطع کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل است.

زاهدی درباره پست اخیر علیرضا بیرانوند و اطلاع رسانی درمورد وضعیت مشمول نبودنش، توضیح داد: ما برای ادامه تحصیل عزیزان سنواتی داریم. در ماده ۳۳ قانون خدمت وظیفه کامل توضیح داده شده و برای مقاطع مختلف تحصیلی به سنوات مجازی اشاره کرده است. کارشناسی ارشد ناپیوسته، ۳ سال سنوات تحصیلی دارد و در این مدت باید عزیزان واحد‌های مربوطه و بخشی که درباره پایان نامه و دفاع است انجام بدهند.

وی عنوان کرد: البته قانون‌گذار برای افرادی که نتوانند در طول ۳ سال، تحصیل در کارشناسی ارشد ناپیوسته را به اتمام برسانند، ۲ ترم یا یک سال را تحت عنوان سنوات ارفاقی برای رفاه حال مشمولان اضافه کرده است. البته فرقی هم بین افرادی که در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا باشند در خصوص این یک سال وجود ندارد و با تایید دانشگاه، سازمان وظیفه عمومی این مهلت را تحت عنوان سنوات مازاد یا سنوات ارفاقی در نظر می‌گیرد.

معاون سازمان وظیفه عمومی فراجا گفت: بیرانوند با وجود بهره‌مندی از سنوات ارفاقی، طبق اظهارات خود نتوانست تحصیل خود را تمام کند. براساس ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی مقررات تحصیلی، افرادی که حتی با گذشت سنوات ارفاقی هم نتوانند فارغ التحصیل شوند عملا دیگر در پروسه معرفی قرار می‌گیرند و البته یک سال مهلت معرفی دارند تا به خدمت سربازی معرفی شوند یا از فرصت‌های دیگر برخوردار شوند.

زاهدی تاکید کرد: البته در این یک سال امکان فارغ‌التحصیلی عزیزان اگر باقی مانده باشد وجود دارد و می‌توانند با درس خواندن مدرک خود را بگیرند. این ماده قانونی اجازه فارغ التحصیلی را به عزیزان می‌دهد و اجازه دارند مدرک خود را دریافت کنند، اما به واسطه اینکه در مهلت معرفی فارغ التحصیل شده‌اند، دیگر در مقطع بالاتر نمی‌توانند ادامه تحصیل بدهند. از آنجایی که بیرانوند از تاریخ اول مهر وارد مهلت معرفی شده پس از دریافت مدرک کارشناسی ارشد، دیگر نمی‌تواند در مقطع دکتری ادامه تحصیل بدهد.

وی خاطرنشان کرد: دوستان ما در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد از سازمان وظیفه عمومی درخواست کرده‌اند که او در مهلت معرفی، بحث دفاع از پایان‌نامه و مراحلی که باید در ترم مربوطه لحاظ شود را انجام بدهد و سازمان هم موافقت کرد تا وی فارغ التحصیل شود و دیگر نمی‌تواند در مقطع دکتری ادامه تحصیل بدهد. 

زارعی اضافه کرد: اگر شرایط معافیت دیگری برای بیرانوند لحاظ نشود، او در سال ۱۴۰۵ سرباز خواهد شد. از لحاظ بحث معافیت تحصیلی او پس از اتمام مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته دیگر نمی‌تواند برای مقطع دکتری ادامه تحصیل بدهد و به خودش هم توضیح دادیم که باید به چه شکلی رفتار کند. سعی داریم به شکلی این عزیزان را راهنمایی کنیم که با جهل به قانون گرفتار مشکلی نشوند. این عزیزان می‌توانند در طول دوران مهلت معرفی هم از مجوز فعالیت ورزشی بهره‌مند شوند. 

وی عنوان کرد: این یک سال که از الان تا شهریور سال ۱۴۰۵ ادامه دارد، مهلت معرفی است. امکان دارد فردی بخواهد از این مهلت استفاده کند و فردی هم نخواهد استفاده کند.

منبع: فارس

برچسب ها: علیرضا بیرانوند ، سازمان وظیفه عمومی فراجا
