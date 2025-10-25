مسابقات هفته هشتم لیگ برتر فوتبال امروز با برگزاری بازی تراکتور و گل گهر سیرجان پیگیری می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در ادامه مسابقات هفته هشتم لیگ برتر فوتبال، تیم‌های فوتبال گل گهر سیرجان و تراکتور  امروز (شنبه) ساعت ۱۷ در ورزشگاه سردار سلیمانی به مصاف یکدیگر می‌روند.  

تیم فوتبال تراکتور  در لیگ نخبگان آسیا توانست با ۵ گل برابر تیم شارجه امارات به برتری برسد و با روحیه بالا به مصاف تیم گل گهر سیرجان می‌رود.  

تراکتوری‌ها بازیشان با تیم ملوان در هفته هفتم لیگ برتر فوتبال  به علت   تعداد زیاد ملی پوشان و حضور در لیگ نخبگان آسیا به تعویق افتاد و اکنون آنها در  بازی امروز به مصاف گل گهر می‌روند.  

شاگردان اسکوچیچ با یک بازی کمتر در جدول رده بندی ۹ امتیازی هستند و در رتبه هشتم جدول رده بندی قرار دارند. آنها به دنبال برد خارج از خانه برابر تیم گل گهر هستند تا رتبه خود را در جدول رده بندی ارتقا بدهند و به جمع تیم‌های بالانشین ملحق شوند.  

در آن طرف، تیم فوتبال گل گهر سیرجان هفته گذشته توانست تیم چادر ملو اردکان  را با ۲ گل شکست بدهد و با ۱۲ امتیاز در رتبه دوم جدول رده بندی قرار بگیرد.  

شاگردان مهدی تارتار می‌خواهند از میزبانی خود در بازی با تیم تراکتور نهایت استفاده را ببرند و بازی خانگی را پیروز شوند تا به صدر جدول برگردند، اما آنها کار سختی مقابل قهرمان فصل گذشته دارند.  

 تراکتور در هر ۲  بازی رفت و برگشت فصل گذشته موفق به شکست گل‌گهر سیرجان شد (در بازی رفت ۲ بر صفر و در بازی برگشت ۲ بر یک)، اما در جام حذفی با نتیجه ۲ بر یک به تیم مهدی تارتار باخت و از دور مسابقات کنار رفت.

جدال مهدی تارتار و اسکوچیچ در این بازی جذاب و دیدنی خواهد بود.  

برنامه مسابقات هفته هشتم لیگ برتر فوتبال 

شنبه ۳ مهرماه

گل‌گهر- تراکتور، ساعت ۱۷، ورزشگاه سردار سلیمانی

یکشنبه ۴ مهرماه

فجرسپاسی - استقلال - ساعت ۱۵، ورزشگاه پارس

سپاهان - پیکان، ساعت ۱۷، ورزشگاه نقش جهان

 

