باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در ادامه مسابقات هفته هشتم لیگ برتر فوتبال، تیمهای فوتبال گل گهر سیرجان و تراکتور امروز (شنبه) ساعت ۱۷ در ورزشگاه سردار سلیمانی به مصاف یکدیگر میروند.
تیم فوتبال تراکتور در لیگ نخبگان آسیا توانست با ۵ گل برابر تیم شارجه امارات به برتری برسد و با روحیه بالا به مصاف تیم گل گهر سیرجان میرود.
تراکتوریها بازیشان با تیم ملوان در هفته هفتم لیگ برتر فوتبال به علت تعداد زیاد ملی پوشان و حضور در لیگ نخبگان آسیا به تعویق افتاد و اکنون آنها در بازی امروز به مصاف گل گهر میروند.
شاگردان اسکوچیچ با یک بازی کمتر در جدول رده بندی ۹ امتیازی هستند و در رتبه هشتم جدول رده بندی قرار دارند. آنها به دنبال برد خارج از خانه برابر تیم گل گهر هستند تا رتبه خود را در جدول رده بندی ارتقا بدهند و به جمع تیمهای بالانشین ملحق شوند.
در آن طرف، تیم فوتبال گل گهر سیرجان هفته گذشته توانست تیم چادر ملو اردکان را با ۲ گل شکست بدهد و با ۱۲ امتیاز در رتبه دوم جدول رده بندی قرار بگیرد.
شاگردان مهدی تارتار میخواهند از میزبانی خود در بازی با تیم تراکتور نهایت استفاده را ببرند و بازی خانگی را پیروز شوند تا به صدر جدول برگردند، اما آنها کار سختی مقابل قهرمان فصل گذشته دارند.
تراکتور در هر ۲ بازی رفت و برگشت فصل گذشته موفق به شکست گلگهر سیرجان شد (در بازی رفت ۲ بر صفر و در بازی برگشت ۲ بر یک)، اما در جام حذفی با نتیجه ۲ بر یک به تیم مهدی تارتار باخت و از دور مسابقات کنار رفت.
جدال مهدی تارتار و اسکوچیچ در این بازی جذاب و دیدنی خواهد بود.
شنبه ۳ مهرماه
گلگهر- تراکتور، ساعت ۱۷، ورزشگاه سردار سلیمانی
یکشنبه ۴ مهرماه
فجرسپاسی - استقلال - ساعت ۱۵، ورزشگاه پارس
سپاهان - پیکان، ساعت ۱۷، ورزشگاه نقش جهان