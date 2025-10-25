باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - امیر حسین اصلانیان مهاجم سابق تیم فوتبال پرسپولیس در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره پیروزی سرخپوشان برابر تیم ذوب آهن در هفته هشتم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: به نظرم شوک وارد شده به پرسپولیس موثر بود و ۳ امتیاز خوبی گرفت. هر چند که در نیمه دوم، بازی مالکانه را ذوب آهن در دستور کار داشت. اما شما دیدید وقتی ارسال صورت میگیرد و موقعیت ایجاد میشود، فوروارد استفاده میکند، اما متاسفانه پرسپولیسیها در بازیهای گذشته ارسال از جناحین را انجام نمیدادند.
او افزود: به هر حال هاشمیان سیستم بازی را تغییر داد و با ۲ مهاجم بازی کرد و به نظرم زودتر باید به این فکر میافتاد و به این نتیجه میرسید که پرسپولیس برای بردن، احتیاج به این دارد که با ۲ مهاجم بازی کند. بازیکنان کم اشتباه بودند و این موضوع به آنها کمک کرد. به نظرم بازی بعدی با تراکتور خیلی سخت است. البته مدیریت وضعیت سرمربی تیم را تعیین تکلیف نکرده است و ما هم دقیقا نمیدانیم با وحید هاشمیان میخواهند چه کار کنند.
اصلانیان بیان کرد: اگر بازی بعدی به وحید هاشمیان فرصت بدهند، شاید بتواند تیم را از منجلاب در بیاورد. البته وای به حال آن روزی که نتیجه مساوی یا باخت باشد در آن صورت فشار و استرس به کادر فنی وارد میشود. به نظرم پرسپولیسیها این بازی نسبت به بازیهای قبل بهتر بودند و گل را زدند و عقب نشینی کردند و دوباره روی یک ضد حمله گل دوم را به ثمر رساندند و در مجموع عملکردشان قابل قبول بود.
مهاجم سابق پرسپولیس درباره اینکه گفته میشود که بردن ذوب آهن هم باعث نمیشود که هاشمیان در پرسپولیس ماندنی شود و اوسمار به زودی به عنوان سرمربی جدید معرفی میشود، گفت: اگر قرارداد اوسمار را بستند دیدار با ذوب آهن، بازی خداحافظی وحید هاشمیان بود. در هر صورت از هاشمیان تشکر میکنیم و امیدوارم در مراحل بعد بتواند به عنوان سرمربی در یکی از تیمهایی که آرامش در سکوهایش هست به عرصه مربیگری برگردد. به هر حال در روزهای آینده مشخص میشود چه اتفاقی میافتد.
او ادامه داد: البته برای قهرمانی این نوع فوتبال بازی کردن جواب نمی دهد، که شما ۲ موقعیت در کل بازی داشته باشید و ۲ فرصت را تبدیل به گل کنید. البته گل اول روی خلاقیت محمد عمری به ثمر رسید. اما گل دوم به صورتی زده شد که از پرسپولیس انتظار میرود که بازیکن بتواند یک به یک را رد کرده و ارسال کند و از این ارسالها هست که موقعیت ایجاد میشود. همچنین دیدیم که هر ۲ موقعیت پرسپولیس گل شد، اما برد اقتصادی بود.
اصلانیان درباره اینکه عملکرد بازی اول سرژ اوریه را چطور ارزیابی میکند، گفت: به نظرم او هنوز از لحاظ بدنی به شرایط ایده آل نرسیده است.
مهاجم سابق پرسپولیس درباره اینکه گویا وحید هاشمیان از عملکرد اورونوف راضی نبود و او را تعویض کرد، گفت: این بازیکن هم هنوز روی فرم نیست. با توجه به اینکه میانگین سنی تیم بالا هست باید بیشتر از نیروی جوان و دونده استفاده شود و اگر دوندگی بازیکنان نداشته باشند یک در یکها را میبازند. به هر حال ذوبیها به تیرک دروازه پرسپولیس هم زدند و ممکن بود موقعی که بازی یک بر صفر بود نتیجه بازی مساوی شود.
او خاطر نشان کرد: ذوب آهن تیم ته جدولی است و باید پرسپولیس این تیم را شکست میداد. البته عیار سرخپوشان در بازی با تراکتور مشخص میشود.
اصلانیان درباره اینکه عملکرد وحید هاشمیان را تا هفته هشتم لیگ برتر فوتبال چطور ارزیابی میکند، گفت: به هر حال عملکرد هاشمیان برای مدیران پرسپولیس قابل قبول نبوده است. شما حساب کنید که پرسپولیس ۱۰ امتیاز در تهران از دست داد. کسب ۵ مساوی، یک باخت و یک برد در ۷ هفته برای هیچ مربی چه داخلی و چه خارجی قابل قبول نیست. به هر حال فشار زیادی بر روی هاشمیان گذاشتند و در چند روز پیش گفتند که دیدار با ذوب آهن، بازی خداحافظی هاشمیان است، چه ببرد و چه ببازد و مدیران باشگاه با چند گزینه صحبت کردند. فکر میکنم به زودی سرمربی جدید را معرفی میکنند و ما در آن موقع میتوانیم نظر بدهیم.
مهاجم سابق پرسپولیس درباره اینکه وضعیت مدیریت باشگاه پرسپولیس مبهم است و از گزینههایی همانند اینانلو، نژاد فلاح و طاهری برای مدیرعاملی سرخپوشان نام برده میشود، گفت: امیدوارم کسی به عنوان مدیرعامل پرسپولیس انتخاب شود که به فوتبال اشراف داشته باشد و بتواند تصمیمات درست فوتبالی بگیرد، چون مدیرعامل برای بانک نمیخواهند انتخاب کنند بلکه برای باشگاه پرسپولیس که ۴۰، ۵۰ میلیون هوادار دارد میخواهند مدیرعامل بیاورند به خاطر همین فکر فوتبالی باید پشت مدیرعامل جدید باشد که بتواند کمک کند.