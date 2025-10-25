باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - رسول کربکندی پیشکسوت فوتبال در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره پیروزی سپاهان برابر تیم آخال ترکمنستان در لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا اظهار کرد: در مجموع بازی خوبی نبود و بازی یک طرفه را شاهد بودیم و یکی، ۲ بار بیشتر توپ به دست تیم سپاهان نیامد. معلوم بود که آخال تیم قدرتمندی نبود و این تیم به این مسابقه آمده بود تا کمتر گل بخورد و با دفاع‌های پرتعداد بازی می‌داد. البته سپاهانی ها موقعیت‌های فراوانی داشتند، اما عجولانه و احساسی بازی می‌کردند.

او افزود: زمان بازی به سرعت برای سپاهان داشت سپری می‌شد و این امکان وجود داشت که بازی مساوی شود، در مقابل تیمی که چیزی برای عرضه کردن نداشت و نمی‌توانست کاری انجام بدهد. بازیکنان آخال فقط سعی می‌کردند زمان را بکشند و بتوانند بازی را بدون گل تمام کنند. به هر حال تیم سپاهان تغییرات زیادی در ترکیب خود داده بود و کادر فنی سعی کرده بود که از بازیکنانی که کمتر بازی کرده بودند، استفاده کند تا در شرایط ایده آل قرار بگیرند.

بازی سپاهانی‌ها راضی کننده نبود

کربکندی تصریح کرد: سپاهانی‌ها تا پشت محوطه جریمه را خوب جلو می‌آمدند، اما از آنجا به بعد با تجمع دفاعی حریف نتوانستند عبور کنند. اما در دقیقه ۸۲ بازی با اشتباهی که دروازه بان آخال در برگشت توپ کرد، سپاهانی‌ها توانستند گل بزنند و ۳ امتیاز بازی را بگیرند، اما در مجموع بازی راضی کننده نبود.

فوتبال ما با این همه هزینه سیر نزولی را طی می کند

پیشکسوت سپاهان درباره اینکه این تیم اصفهانی می‌تواند از گروهش صعود کند، گفت: به هر حال تیم سپاهان هر چه جلوتر می‌رود هماهنگ‌تر می‌شود و آسیب دیده‌ها دارند برمی گردند و بازیکنان خارجی دارند کم کم شرایط خوب را پیدا می‌کنند. البته اگر ما نتوانیم در لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا از تیم‌های همگروه خود بربیاییم، این نشان می‌دهد که فوتبال ما علی رغم این همه هزینه دارد سیر نزولی را طی می‌کند.

تراکتوری ها برابر شارجه با گذشت بازی کردند

او درباره اینکه برد پرگل تراکتور برابر تیم شارجه امارات را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: تیم تراکتور خیلی خوب، هماهنگ و با گذشت بازی کرد و هیچ کس به دنبال این نبود که خودش گل بزند و سعی می‌کردند که به بهترین نفر در موقعیت خوب پاس بدهند و گل بزند. بازیکنان تراکتور بازی خوب و شناوری را انجام دادند و حریفانشان در خط دفاع و دروازه ضعیف بود. اما نمی‌شود از بازی خوب تراکتور بگذریم و بازیکنان این تیم خیلی خوب بازی کردند و گل‌های زیادی هم زدند و باز هم موقعیت‌های دیگری هم داشتند. به نظرم تیم شارجه بعد از دریافت گل دوم حرفی برای گفتن نداشت. دروازه بان شارجه روی شوت ساده ضعیف عمل کرد و گل دوم را خورد و بعد از آن تراکتور بازی را تحت کنترل قرار داد و توپ و میدان را در اختیار گرفت و با ۵ گل به پیروزی رسید.

بازیکنان خارجی استقلال دارند تاثیر خود را می گذارند

کربکندی درباره اینکه برد استقلال مقابل تیم الوحدات اردن را چطور ارزیابی می‌کند، بیان کرد: به هر حال بازیکنان خارجی استقلال دارند تاثیر خود را می‌گذارند و آنها خودشان را دارند در شرایط بهتر نشان می‌دهند. تیم‌های استقلال، پرسپولیس و سپاهان در شروع بازی‌ها در لیگ خوب نبودند، اما طبیعی است که اگر بازیکنان داخلی شان با نفرات خارجی هماهنگی پیدا کنند، شرایط بهتری پیدا می‌کنند. استقلالی‌ها می‌توانستند گل‌های بیشتری به حریف خود بزنند و موقعیت‌های خوبی ایجاد می‌کردند، اما در ضربات آخر یک مقدار در پاس‌های خود دقت نمی‌کردند و احساسی بازی کردند. در مجموع آبی پوشان با ۲ گل توانستند حریف خود را شکست بدهند و یک مقدار به آینده خود امیدوار ماندند.

باید بازیکنان برتر برای تیم ملی فوتبال شناسایی شوند

پیشکسوت فوتبال درباره اینکه عملکرد نمایندگان ایران در لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا چطور ارزیابی می‌کند، اظهار کرد: به هر حال امیدوارم این روند ادامه داشته باشد و تیم‌های ما در لیگ سطح یک و دو آسیا نتایج خوبی بگیرند تا بتوانیم بازیکنان برتر را برای تیم ملی فوتبال در آستانه جام جهانی شناسایی کنیم. به نظرم بازیکنان اثر گذار به تیم ملی فوتبال ایران می‌توانند کمک کنند.

تراکتور شرایط بهتری نسبت به تیم های دیگر در آسیا دارد

کربکندی درباره اینکه به نظرش هر ۳ نماینده ایران در آسیا می‌توانند به مرحله بعدی صعود کنند، گفت: تیم تراکتور گروهش ۱۲ تیمی هست و خیلی بازی دارند که انجام بدهند و تعداد بازی هایش زیاد است و این تیم شرایط بهتری نسبت به تیم‌های دیگر ما دارد. تیم استقلال کارش سخت‌تر است و سپاهان هم با باختی که مقابل الحسین داده است باید ۲ بازی بعدی خود را پیروز شود، چون گروهشان ۳ تیمی شد و باید بتواند مقابل تیمی که باخته بود در اصفهان آن تیم را ببرد و امتیازات بهتری بگیرد و بتواند صعود کند. اگر سپاهان از مرحله گروهی صعود کند، شرایطش بهتر می‌شود و بازی‌های بهتری را می‌توانیم از این تیم ببینیم.

بازیکنان خارجی تیم های آسیایی یک مقدار تعادل را بهم زدند

کربکندی درباره اینکه عملکرد ۳ نماینده کشورمان در آسیا چطور بودند، گفت: بازی در آسیا به خصوص با تیم‌هایی که خوب هزینه کردند و بازیکنان خارجی اثرگذار خوبی دارند باعث شده که ما نتوانیم سال‌های زیادی در آسیا قهرمان شویم. به نظرم تیم‌های آسیایی سرمایه گذاری بهتری کردند و مربیان خارجی خوبی به خدمت گرفتند و بازیکنان خارجی باکیفیتی دارند و همین خارجی‌ها یک مقدار تعادل را بهم می‌زنند. با وجود اینکه نماینده فوتبال کشورمان ۲ بار هم به فینال رفته است، اما نتوانست قهرمان شود. به نظرم بازی در سطح یک آسیا و لیگ نخبگان کار سخت تری است، اما در لیگ سطح دوم آسیا هم تیم‌های خوبی هستند و مسلما وقتی بازی‌های گروهی تمام شود، تیم‌های قدرتمند تری بالا می‌آیند و شرایط تیم‌های ما باید خیلی تغییر کند که بتوانند در مقابل آنها نتایج بهتری بگیرند.