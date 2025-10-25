باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - نشست خبری علی زینیوند معاون سیاسی و سخنگوی وزارت کشور با اصحاب رسانه در سالن پیامبر اعظم (ص) وزارت کشور با موضوع برگزاری اجلاس وزرای کشور عضو اکو به میزبانی جمهوری اسلامی ایران در آبان برگزار شد.
زینیوند در ابتدای این نشست گفت: یک رخداد مهم در روزهای دوشنبه و سهشنبه داریم و آن نشست وزرای کشور سازمان اکو است که با وقفه ۱۵ ساله برگزار نیشود. این نشست در راستای دولتوچهاردهم است که در سیاست تارجی اعلام کرده اولویتش همسایگانش است.
معاون سیاسی وزارت کشور بیان کرد: ما ۱۶ استان مرزی با ۱۵ کشور داریم. در این دولت بحث جدی برروی همسایهها داریم و دولت قصد استفاده از اکو را دارد و کشورهای مهم عضو این سازمان هستند و در روزهای دوشنبه و سهشنبه میزبان وزرای کشورها و مسئولان اکو در تهران هستیم.
زینیوند اظهار کرد: نکته قابل توجه اینکه از ابتدا در دولت چهاردهم با تفویص اختیاراتی که با استاندارها شده اتفاقات خوبی با همسایگان شده و چند ماه پیش رئیسجمهور در اجلاس اکو در جمهوری آذربایجان شرکت کردند.
معاون وزیر کشور اضافه کرد: نکته قابل توجه اینکه از ابتدا در دولت چهاردهم با تفویص اختیاراتی که با استاندارها شده اتفاقات خوبی با همسایگان شده و چند ماه پیش رئیسجمهور در اجلاس اکو در جمهوری آذربایجان شرکت کردند.
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: یکی از اهداف اولیه شکلگیری اکو با جمعیت پانصد میلیون نفری با توجه به ظرفیتهایی که دارد توجه به صنایع کشورها در این منطقه است البته توافقنامه ازاد تجاری وجود دارد و از اهداف این سازمان است، اما به وقوع نپیوسته و ایران طرحهایی مثل تجارت آزاد با کشورها دارد که موانع جهانی آن باید رفع شود.
زینیوند تصریح کرد: زیرساختها مشکل دارد البته در زمینه خط ریلی و جادهای اقداماتی شده است. رخداد مهم اتصال بندر اقیانوسی چابهار است که بخش عمده این کار را انجام میدهد. بنادر خشک در جنوب شرق وجود دارد بنابراین ایران طرحهای مفصلی در زمینههای ترانزیتی، ریلی و زمینی و بنادر دارد که اتفاقات خوبی در سالهای آینده خواهد افتاد.
سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: در هر کدام از کشورهای عضو وزارتخانههای مختلف متولی کارهای مختلف هستند. وزارت کشور با توجه به نقش ماهیت آن در کشورهای عضو ماهیت امتیتی و پلیسی دارند اقدامات مهمی در مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان یافته و اتباع خارجی دارند. آنچه به وزارت کشور برمیگردد یکی از برنامههای متمرکز وزارت کشور بر دیپلماسی مرزی و اقتصادی است.
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: در حوزههای امنیتی و انتظامی در قالب سازمان اکو یکی از حوزههای موثر حوزه کنترلهای مرزی اقدامات خوبی شده و تفاهم نامههایی در این زمینه شده و یکی از جاهایی که اکو و ایران موفق بوده در حوزه مواد مخدر بوده که ما هزاران شهید و مجروح تقدیم کردیم و یک هزینه جهانی پرداخت کردیم و اگر در جنوب شرق این همه شهید تقدبگیم نمیکردیم مواد مخدر تا قلب اروپا رفته بود و باید از ایران تقدیر کنند، اما دنیا در این زمینه مسئولیتی قبول نکرده است.
معاون سیاسی وزیر کشور تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران به لحاظ اخلاقی و انسانی و پایبند بودن به اصول بشردوستانه، چنین گروکشی نخواهد کرد، دنیا باید بداند، ایران در مرزهای شرقی و در حوزه مواد مخدر (که بخش عمدهای از ترانزیت آن به کشورهای اروپایی است) اگر ذرهای چشمپوشی کند بسیاری از نقاط دنیا دچار آسیب جدی میشوند.
زینیوند بیان کرد: با اینکه در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه طرف ما اسرائیل نبود بلکه با طیفی از سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی و پشتیبانی جهانی در قالب ناتو و ایالات متحده روبرو بودیم، در اوج جنگ ۱۲ روزه مواردی از مقابله با موادمخدر داشتیم. ایران هزینه پناهندگان و اتباع را به تنهایی میپردازد و اگر به ارقام و کمکهای سازمان ملل به جمهوری اسلامی نگاه کنید، قطرهای در مقابل سیل هزینههاست.
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: اگر کشوری با تاریخ متمدن و بشردوستانهای همچون ایران، میزبان میلیونها نفر از پناهندگان کشورهای همسایه نبود، سیلی از آنها کشورهای اروپایی را تحت تاثیر قرار میدادند، پاسخ غرب به ایران در مقابل پرداخت هزینه پناهندگان، تحریم، ناجوانمردی و حمله نظامی بوده است.
معاون سیاسی وزیر کشور اظهار کرد: در حوزه مرزها یکی از دستورکارهای جدی اکو مدیریت موثر مرزهاست که در قالب اکو و موافقتنامههای دوجانبه و چندجانبه در دستورکار است و ایران پیشنهادات موثری دارد و یکی از جاهایی که اکو توفیق داشته در زمینه همکاریهای مرزی است. استانهای مرزی ما مثل خراسان رضوی، جنوبی و سیستان و بلوچستان دعوت شدند و یکی از سیاستهای دولت گسترش بازارچههای مرزی است.
سخنگوی وزارت کشور توکید کرد: یک پیشنهاد جدی داریم اینکه با کشورهای همسایه مثل عراق و ترکیه، منطقه آزاد تجاری برقرار کنیم.
زینیوند تصریح کرد: در جنگ ۱۲ روزه اختیارات هیات وزیران به طور اضطراری به استانداران تفویض شد که گره گشا بود. آنچه اخیرا نهایی شده و ابلاغ شده درخصوص دیپلماسی مرزی است که نهایی شده است. برخی استانداران به طور مصداقی اقداماتی که میتوانند انجام دهند را اعلام کردند و استانداران در این زمینه اختیارات کافی خواهند داشت.
معاون سیاسی وزیر کشور اظهار کرد: یک مرز جدید در ایلام در دهلران با طرف عراقی تدارک دیده شده است.
سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: شعار نشست همبستگی منطقهای، امنیت و توسعه پایدار است و میخواهیم پیام صلح را به منطقه مخابره کنیم. میزبانی مهاجرین و مبارزه با توریسم و موادمخدر را حتی در زمان جنگ انجام دادیم و این کار را برای رفاه مردم منطقه و صلح و دوستی انجام میدهیم.
زینیوند با تاکید بر این که شعار اصلی نشت، «همبستگی منطقهای، امنیت و توسعه پایدار» است، اظهار کرد: این شعار در واقع بیانگر پیام محوری ماست. پیام ما به جهانیان این است که ملت ایران میخواهد بار دیگر هویت بشردوستانه، صلحطلبانه و امنیتجویانه خود را که ریشه در تاریخ و تمدن ایرانی و اسلامی دارد، به جهانیان یادآوری کند.
وی افزود: در شرایطی که کشور ما بهطور ناجوانمردانه و فریبکارانه، در میانه مسیر مذاکره مورد حمله قرار گرفته است، میخواهیم اعلام کنیم که علیرغم رفتار غیرمنصفانه برخی کشورها ـ بهویژه آمریکا، رژیم جعلی صهیونیستی و برخی کشورهای اروپایی ـ همچنان بر اصول تمدنی و انسانی خود پایبندیم و از مسیر صلح، ثبات و امنیت پایدار در منطقه دست نخواهیم کشید.
معاون سیاسی وزیر کشور اظهار کرد: ما تأکید میکنیم که هزینه امنیت و رفاه جهانی را میپردازیم ازجمله در میزبانی مهاجران، مبارزه با مواد مخدر و مقابله با تروریسم حتی در وسط جنگ هم این مسیر را ادامه خواهیم داد همچنین از کشورهای همسایه، برادر و اعضای سازمان اکو دعوت میکنیم تا در مسیر تقویت امنیت پایدار، توسعه پایدار، رفاه مردم منطقه و گسترش پیام صلح و دوستی، با ما همکاری کنند.
زینیوند تصریح کرد: در خصوص چگونگی تعامل سازمان اکو با سایر سازمانهای منطقهای نیز باید گفت که بسیاری از این سازمانها متشکل از اعضایی متنوع هستند که خود در قالب پیمانها و همکاریهای چندجانبه فعالیت میکنند. بهعنوان نمونه، جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر عضو مؤثر سازمان همکاری شانگهای و سایر نهادهای منطقهای است.
سخنگوی وزرات کشور تاکید کرد: بهرغم سختیها و مشکلات، مردم همچنان با انسجام کامل در دفاع از تمامیت ارضی کشور و برابر تجاوز دشمن آماده ایستادگی دارند.
معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه دولت چهاردهم خود را برای شرایط بازگشت اسنپبک مهیا کرد و همه ارکان کشور برای عبور از این شرایط آماده شدند، گفت: در دیپلماسی اقتصادی نیز دولت فعال است که نمونه آن میزبانی از تعدادی از سازمانهای بین المللی، دفاترسازمان ملل متحد، ۱۰ کشور عضو اکو، چند کشور همسایه موثر در تاریخ ۶ آبان به میزبانی تهران است. دشمنان شناخت ناقصی از شرایط و توانمندیهای ایران دارند.
زینیوند با بیان اینکه اسنپ بک بر اساس تاریخی که گفتهاند در حال اجرا است و البته تاثیراتی گذاشت، اما نه چندان زیاد، اظهار کرد: کشورهای عضو اکو هم کشورهای موثری دارند که همسایگان و برادران ما هستند، اما ممکن است در برخی زمینهها کشورهای اروپایی و آمریکا روی آنها تاثیر داشته باشند.
سخنگوی وزرات کشور گفت: چین و روسیه که نقش موثری در تجارت منطقهای دارند به صورت رسمی و کتبی اعلام کردهاند که از اسنپ بک تبعیت نمیکنند که طبیعتا از طرف کشورهای اروپایی و آمریکا در این حوزه سختگیریهایی بر این کشورها هم اعمال خواهد شد که با ایران مراوداتشان را کم کنند. بعد از چند دهه تحریم، کشور ایران راهکارهای اداره خود را به دست آورده است. البته این نافی تلاش دیپلماتیک برای رفع تحریمها و تفاهم بینالمللی نیست.