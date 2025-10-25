سخنگوی مرکز مبادله گفت: از ابتدای سال تاکنون، ۳۳ جلسه حراج شمش طلا در مرکز مبادله ایران برگزار شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - اصغر بالسینی سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: از ابتدای سال تاکنون، ۳۳ جلسه حراج شمش طلا در مرکز مبادله ایران برگزار شده است که در نتیجه آن، ۲۵۱۶ کیلوگرم شمش به ارزش حدود ۲۴.۷ هزار میلیارد تومان به فروش رسید.

او بیان کرد: فردا یکشنبه چهارم آبان، یکصد و سی و یکمین جلسه حراج شمش طلا برگزار خواهد شد.

متقاضیان خرید شمش طلای مرکز مبادله ایران می‌توانند با واریز مبلغ ۱۰ میلیارد ریال (یک میلیارد تومان) به عنوان وجه الضمان به ازای هر قطعه شمش طلا تا ساعت ۲۴ امروز شنبه سوم آبان، در یکصد و سی و یکمین حراج این مرکز شرکت کنند.

‌گفتنی است، وزن هر قطعه شمش طلا یک کیلوگرم و با حداقل عیار ۹۹۵ در هزار خواهد بود.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۴ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
دستور میدهیم طلای خون ما افتاده چندکیلویی هم برای ما بیاورید صلوات
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۰ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
تمام مردم فقط طلا می خرند وتمام خانه ها تبدیل به معدن طلا شده
این کار خیلی اشتباه .باعث فلج شدن اقتصاد کشور شده باید برای خریدو فروش طلا مالیات ۸۰ د رصدی بگذارید تا مردم از دلالی دست بکشند.
۰
۱
پاسخ دادن
