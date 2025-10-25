شهروندخبرنگار ما فیلمی از مناظر زیبای پاییزی در شهرستان اهر استان آذربایجان شرقی را به نمایش گذاشت که دیدن آن خالی از لطف نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان - با فرا رسیدن فصل پاییز برگ سبز درختان نیز چهره خود را تغییر می‌دهند و با رنگ‌های دلنشین خود زیبایی خاصی به طبیعت می‌بخشند و هر رهگذری را به خود می‌کشاند؛ و این تغییر رنگ ها نعمت های خداوند را به نمایش می گذارد. در این روز‌های پاییزی درختان شهرستان اهر استان آذربایجان شرقی با تغییر رنگ چهره زیبایی به خود گرفته است.
این مناظر زیبای پاییزی  از لنز دوربین شهروندخبرنگار ما دور نماند و فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسین عبادی -  آذربایجان شرقی

