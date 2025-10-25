باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - تیر ماه سال ۱۴۰۳ بود که بیمارستان شهید رحیمی بیرجند به درمانگاه تغییر کاربری داد؛ خبری که مردم را به سرعت غافلگیر کرد.

بعد از این خبر بلافاصله واکنش‌های مختلفی استان را در برگرفت؛ از پیگیری‌های رسانه ملی تا پیگیری مسئولان و نمایندگان استان در مجلس.

حالا بعد از گذشت یک سال هنوز خلأ نبود این مرکز درمانی مردم را رنج می‌دهد.

هاشمی مدیر درمان سازمان تأمین اجتماعی خراسان جنوبی گفت: حوزه زنان و زایمان از حوزه‌های فعال بیمارستان شهید رحیمی بود.

اما حضور مسئولان کشوری در هفته گذشته در بین مردم و بازدید‌های میدانی از وضعیت دو مرکز درمانی سازمان تأمین اجتماعی در بیرجند امید‌ها را برای احیای بیمارستان ۳۲ تختخوابی شهید رحیمی زنده کرد.

پناهی زاده مدیرکل درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی کشور گفت: هدف ما کمک به افزایش خدمات سازمان در بیرجند است و ارزیابی ما مثبت بوده و حتما به اتفاق تیم کارشناسی همراه گزارشی را خدمت وزیر خواهیم فرستاد.

او افزود: برآورد ما این است که تا ۳ ماه آینده بتوانیم تصمیم خوبی برای مراکز درمانی بگیریم.

حالا باید منتظر ماند و دید سرنوشت بیمارستانی که روزی مأمن امن و دارالشفای بیماران بسیاری بوده است، به کجا خواهد رسید.

در حال حاضر حدود ۴۲۰ هزار بیمه شده تأمین اجتماعی استان، یعنی چیزی معادل ۵۰ درصد جمعیت خراسان جنوبی، چشم انتظار راه اندازی مجدد این بیمارستان هستند.