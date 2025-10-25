معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از ترافیک صبحگاهی سنگین بزرگراه نواب و صدر در نخستین شنبه آبان ماه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ فیروز کشیر معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به وضعیت ترافیکی معابر و بزرگراه‌های شهر تهران گفت: مسیر شرق به غرب بزرگراه زین الدین از بزرگراه امام علی (ع) تا پل شریعتی، بزرگراه صدر از قیطریه تا مدرس و بزرگراه شهید سلیمانی از استاد حسن بنا تا پل سید خندان، بار ترافیکی پرحجم و سنگینی را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید همت از شهید باکری تا خیابان گاندی، بزرگراه حکیم از ستاری تا بزرگراه یادگار امام (ره) و خیابان آزادی از استاد معین تا تقاطع اسکندری بار ترافیک پرحجم و سنگین است.

سرهنگ کشیر در ادامه افزود: همچنین مسیر جنوب به شمال، بزرگراه نواب صفوی از خیابان هلال احمر تا تونل توحید، بزرگراه امام علی (ع) بعد از پل بعثت تا بزرگراه محلاتی، بزرگراه شیخ فضل الله نوری از بزرگراه جناح تا بزرگراه یادگار امام (ره) و بزرگراه بسیج از پل هجرت تا بزرگراه محلاتی نیز شاهد بار ترافیک پرحجم و سنگین هستیم.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۳ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
حمل و نقل عمومی این بزرگراه باید منظم و پایدار باشد شهرداری کجاست
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۱ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
قابل توجه مدیران شیفته افزایش جمعیت بدون در نظر گرفتن نیازها و رفاه این جمعیت
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۴ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
خوب خدا رو شکر .دستور میدهیم مردم با هواپیما بر سر کار خود بروند وبا موشک برگردند صلوات
۲
۱
پاسخ دادن
