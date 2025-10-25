برخورد ۲ خودرو در محور قدیم فیروزآباد - فراشبند یک فوتی و ۴ مصدوم برجای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - غلامعلی جاویدان مسئول اورژانس پیش بیمارستانی فیروزآباد اظهار کرد: با اعلام گزارش برخورد ۲ دستگاه خودرو سواری پژو و تویوتا در محور قدیم فیروزآباد - فراشبند و در محدوده دوراهی روستای بابا کمال، نیرو‌های اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

او افزود: در این سانحه، یک نفر به علت شدت حادثه و جراحات وارده در لحظه جان خود را از دست داده بود و ۴ نفر نیز مصدوم شدند.

او ادامه داد: مصدومان پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه و تثبیت وضعیت، برای ادامه درمان به بیمارستان حضرت قائم (عج) فیروزآباد منتقل شدند.

مسئول اورژانس پیش بیمارستانی فیروزآباد اضافه کرد: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان، ۳ دستگاه آمبولانس اورژانس به محل حادثه اعزام شد.

برچسب ها: تصادف ، حادثه
خبرهای مرتبط
مرگ ۲ سرنشین موتورسیکلت در تصادف جاده فسارود
۵ کشته و ۳ مصدوم بر اثر برخورد پژو ۲۰۶ و پارس در جاده سپیدان_شیراز
مرگ ۵ تن از کارکنان علوم پزشکی در تصادف جاده فسا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تمهیدات شهرداری شیراز برای تسهیل تردد هواداران در بازی فجر شهید سپاسی و استقلال تهران
تأکید بر حفظ انسجام ملی و حمایت از رهبری در برابر توطئه‌های دشمن
قهرمانی تیم جوان جمشیدی در مسابقات والیبال دسته دوم بانوان باشگاه‌های شیراز
طرح کفیل در فارس اجرایی شد/ ورود اتباع خارجی منوط به ویزای کارگری و نظارت کارفرمای ایرانی
استاد دانشگاه شیراز برگزیده منتخب و پیشکسوت تأثیرگذار در زیست‌شناسی ایران شد
هم‌افزایی میراث فرهنگی و تعاون فارس برای جهش تحول‌آفرین
مدیران سفارشی کار مردم را پیش نمی‌برند/ لزوم استفاده از متخصصین در مدیریت
مسئولان، وکلای مردم‌اند؛ خروج از چارچوب وکالت، موجب ضمان شرعی است
آخرین اخبار
تأکید بر حفظ انسجام ملی و حمایت از رهبری در برابر توطئه‌های دشمن
مسئولان، وکلای مردم‌اند؛ خروج از چارچوب وکالت، موجب ضمان شرعی است
قهرمانی تیم جوان جمشیدی در مسابقات والیبال دسته دوم بانوان باشگاه‌های شیراز
طرح کفیل در فارس اجرایی شد/ ورود اتباع خارجی منوط به ویزای کارگری و نظارت کارفرمای ایرانی
استاد دانشگاه شیراز برگزیده منتخب و پیشکسوت تأثیرگذار در زیست‌شناسی ایران شد
هم‌افزایی میراث فرهنگی و تعاون فارس برای جهش تحول‌آفرین
تمهیدات شهرداری شیراز برای تسهیل تردد هواداران در بازی فجر شهید سپاسی و استقلال تهران
مدیران سفارشی کار مردم را پیش نمی‌برند/ لزوم استفاده از متخصصین در مدیریت
مرمت ۳۴ بنا‌ی تاریخی فارس؛ حرکتی برای حفاظت از هویت ملی و توسعه گردشگری
پیشرفت پروژه ساماندهی ماشین‌آلات سنگین در شیراز/ الگویی نوین برای سرمایه‌گذاری شهری
آزادسازی ۱۵۳ هکتار از اراضی تصرفی رودخانه‌ها با اجرای ۴۵۵ عملیات رفع تصرف در فارس
یک فوتی و ۴ مصدوم در تصادف محور قدیم فیروزآباد - فراشبند