برخورد ۲ خودرو در محور قدیم فیروزآباد - فراشبند یک فوتی و ۴ مصدوم برجای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - غلامعلی جاویدان مسئول اورژانس پیش بیمارستانی فیروزآباد اظهار کرد: با اعلام گزارش برخورد ۲ دستگاه خودرو سواری پژو و تویوتا در محور قدیم فیروزآباد - فراشبند و در محدوده دوراهی روستای بابا کمال، نیرو‌های اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

او افزود: در این سانحه، یک نفر به علت شدت حادثه و جراحات وارده در لحظه جان خود را از دست داده بود و ۴ نفر نیز مصدوم شدند.

او ادامه داد: مصدومان پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه و تثبیت وضعیت، برای ادامه درمان به بیمارستان حضرت قائم (عج) فیروزآباد منتقل شدند.

مسئول اورژانس پیش بیمارستانی فیروزآباد اضافه کرد: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان، ۳ دستگاه آمبولانس اورژانس به محل حادثه اعزام شد.