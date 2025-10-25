باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - دو دهه است که روستای خراشاد مثل گذشته نیست؛ پویاست و پررونق؛ زنان پرچم تولید را در خراشاد بالا بردهاند.
۱۰۰ بافنده پارچه در این روستا فعالیت میکنند و ماهانه هزار و ۲۰۰ متر مربع پارچه سنتی در این روستا تولید میشود.
هنر پارچه بافی سنتی در روستای خراشاد نسلهای مختلف را در کنار هم جمع کرده است.
زنان از این طریق روستای خراشاد را ابتدا ملی و سپس جهانی کردند.
خانم ذاکریان ابتدا شرکت تعاونی پارچه بافی را راه انداخت تا زنان روستا هنر قدیمی خود را زنده کنند؛ تا جایی که اکنون روستا متحول شده است.
او میگوید: محصولات خود را به آلمان و فرانسه ارسال کردهایم و از انگلستان نیز سفارش داریم.
حالا ثبات قیمت مواد اولیه، برگزاری نمایشگاهها و حل مشکل بیمه از درخواستهای بانوان خراشادی برای رونق کارشان است.
اکنون روستای خراشاد را با دستان زنان هنرمند آن میشناسند و اگر موانع پیش روی این بانوان حل شود نام خراشاد در بازارهای جهانی پررنگتر میشود.