مرد جوان وقتی متوجه شد دو مرد موتورسوار قصد سرقت گردنبند زنی موتورسوار را دارند برای کمک به وی وارد درگیری شد، اما حالا خودش به اتهام قتل پای میز محاکمه ایستاده است.

باشگاه خبرنگاران جوان-  ۱۹ خرداد امسال، خبر قتل مردی جوان با چاقو به پلیس اعلام شد. در تحقیقات مشخص شد مقتول با موتورسیکلت در میدان محمدیه تهران حضور داشته که با راننده و ترک‌نشین یک دستگاه موتورسیکلت دیگر درگیر شده و یک نفر از آنها بر اثر اصابت چاقو به گردنش جان باخته است.

در بررسی‌ها مشخص شد مقتول مردی ۳۸ ساله و متأهل به نام مسعود بوده و سوابق کیف‌قاپی داشته است.

کارآگاهان در ادامه تحقیقات توانستند حدود یک ماه بعد عامل قتل را شناسایی و دستگیر کنند. متهم در بازجویی‌ها گفت: «شب حادثه به همراه دوستم در میدان محمدیه بودیم که متوجه شدیم ۲ زورگیر در حال سرقت گردنبند زن جوانی هستند بلافاصله برای کمک به زن جوان جلو رفتیم و با سارقان درگیر شدیم و به ناچار با چاقو یکی از آنها را زدم، اما نمی‌دانستم او به قتل رسیده است.» با اعتراف صریح متهم و پس از تکمیل تحقیقات، برای وی به اتهام قتل عمدی کیفرخواست صادر و پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

در دادگاه چه گذشت؟

در ابتدای جلسه دادگاه، اولیای دم که مادر و سه فرزند مقتول بودند درخواست قصاص کردند.

پس از آن متهم به جایگاه رفت و گفت: «شب حادثه در حال رفتن به خانه بودم که متوجه شدم دو سارق سد راه زن جوان موتورسواری شدند و من و دوستم برای کمک به سمت آنها رفتیم و با هم درگیر شدیم، اما بعد از چند دقیقه محل را ترک کردیم و دوستم هم به خانه رفت. تا اینکه چند صد متر جلوتر مقتول و دوستش سد راهم شدند و او با چاقو ضربه‌ای به بازویم زد و من برای دفاع از خودم با چاقو ضربه‌ای به او زدم و محل را ترک کردم.»

قاضی پرسید: «پس از درگیری کجا رفتی؟ چرا خودت را معرفی نکردی؟»

متهم جواب داد: «واقعاً فکر نمی‌کردم ضربه‌ام باعث مرگ او شود. از آنجا به خانه رفتم و زندگی عادی خودم را ادامه دادم. روز‌ها سر کار بودم و شب‌ها به خانه می‌آمدم تا بعد از یک ماه دستگیر شدم و آنجا بود که متوجه مرگ آن مرد شدم. من نه او را می‌شناختم و نه با او خصومتی داشتم؛ فقط برای کمک به آن زن و دفاع از خودم وارد درگیری شدم.»

سپس وکیل متهم به جایگاه رفت و با درخواست برائت موکلش گفت: «موکلم در شب حادثه با دیدن سارقان که در حال زورگیری از زن جوان موتورسوار بودند، برای کمک به زن جوان رفته که سارقان با چاقو به او حمله کردند. بر اساس گزارش پزشکی قانونی، وجود موادمخدر در خون مرحوم نشان می‌دهد که در زمان حادثه وی در حالت عادی نبوده و سابقه‌دار هم بوده است.»

بعد از آن وکیل اولیای دم گفت: «از زمان قتل تا دستگیری متهم یک ماه طول کشید و اظهارات متناقضی در پرونده مطرح شده است. متهم اقرار دارد که مشکل اعصاب و روان داشته و روی بدنش جای خودزنی وجود دارد. از طرفی زن جوان درخواست کمک نکرده بود و متهم در صورتی که قصد کمک داشت، می‌توانست با پلیس تماس بگیرد نه اینکه خودش وارد عمل شود.»

همسر مقتول هم به قضات گفت: «از ۱۴ سال قبل که ازدواج کردم یکبار هم ندیدم که همسرم مشروب بخورد یا مواد مخدر مصرف کند و نمی‌دانم که چطور در گزارش پزشکی قانونی مصرف مواد مخدر و مشروب را تأیید کرده‌اند.»

در پایان جلسه، قضات بر اساس گزارش و مستندات وارد شور شدند و مقرر کردند تا رسیدگی به این پرونده با حضور زن جوان - مالباخته- به عنوان مطلع و شاهد یک جلسه تمدید شود تا رأی لازم صادر شود.

منبع: روزنامه ایران

برچسب ها: قتل ، قاتل
خبرهای مرتبط
خرید جهیزیه عروس خون به پا کرد
اعترافات تازه داماد به قتل برادرزن؛
همسرم بعد از عقد پشیمان شد
انکار داماد و مادرزن در قتل دایی
زن و مرد جوان در دادگاه منکر قتل شدند؛
معمای مرگ شوهر با قرص متادون
رئیس پلیس بین‌الملل فراجا:
۲ تبعه خارجی متهم به قتل دستگیر شدند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۱ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
قانون این مملکت برعکس شده یعنی هرشخصی که مقابل دزد عکس العملی نشان بدهد مجازات میشه ولی برای دزد مظلوم نمایی می کنند تا دزد آزاد بشه ودر اینجا خانواده مقتول دیه هم بگیرند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۹ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
محسنی اژه ای بجای پشت میز نشستن و رفتن به پرونده های الکی به اینجور پرونده ها خودت شخصا ورود کن
پرونده هایی که مدعی العموم داره باید شخصا ورود کنی
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۶ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
اظهارات همسر مقتول جالبه، توی 14 سال نمیدونسته مشروب و مواد مصرف میکرده یا نه، درصورتیکه اینجور افراد در اکثر مواقع مشروب و مواد جزئی از زندگیشون بوده درضمن سابقه دار هم بوده حتما وقت هایی که زندان بوده به زنش گفته رفته ماموریت
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۵ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
از خانم سوال کنند در این 14 سال می دانستی شوهرت از راه دزدی نان سر سفره برایت می آورده است؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۱ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
یکی هم که پیدا میشه به داد هموطنش برسه بزنید اعدام کنید. عدالت هم که این وسط هیچی.
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مسعود
۱۶:۴۷ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
اگر دستگاه قضا سالم بود و احکام قضات متناسب با جرم بود، بازدارندگی ایجاد می شد و طرف با سابقه کیف قاپی دوباره مبادرت به ارتکاب جرم نمی کرد......
اون قاضی که می خواد واسه این بنده خدا حکم بده اگر زن و بچه خودش هم تو خیابون مورد ارعاب و تهدید و زورگیری قرار می گرفت همینطوری حکم می داد ؟؟؟؟؟؟
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۵ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
لطفا این قضیه را به فضای مجازی بکشانید تا حداقل مردم کمک کنند دیه اون دزد رو بدند...حیف است جوانمردی میمیرد
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۱ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
اگر واقعیت داشته باشد باید آزاد شود دیه مقتول را دولت پرداخت بکند ازشرر یک دزد ملت خلاص میشود
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۳ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
نباید اعدام شه ولی باید زندانی شه
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۴ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
باید آزاد بشه. دفاع از خود بوده. اگه ادای برابری و اینا در بیاریم در واقع عدالت رو به هم زدیم. خب انتظار میرفت دستش رو ببوسه برای اینکه میخواست سرقت کنه؟
۰
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ali
۱۴:۱۸ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
درود بر شرفش که جلو یک دزد چاقوکش برای دفاع از یک خانم بی دفاع ایستاده .باید الگویی شود برای سایر مردم که در برابر هر ظلمی بایستند .در کشورهای دیگر کلیپ های متععدی از نابودی سارقان بدست مردم وجود دارد .در ضعف قانون باید مردم خود دست بکار شوند
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۴ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
من میگم بیایید طرف سارق را بگیریم . چون در این کشور دزدی و غارت یک امر عادی شده و دزدی بعنوان یک شغل رسمی باحمایت دولت سندیت پیدا کرده وگرنه چه معنا دارد در روز روشن به مردم حمله کنند !!!
۰
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ساعی
۱۲:۰۶ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
ا اگرنیروی انتظامی هم واردعمل میشداقای دزد حتما دست به چاقو میشدوکادرنیروی انتظامی بایدپای میزمحاکمه بجای اقای دزدسوال وجواب شونداگران شخص غیرتی واردعمل نمیشداقای دزد هم طلاهارا برده بود هم ان خانم راباچاقو ناکارمیکرد که ازنظر قاضی بلامانع است
۱
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۶ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
نباید محاکمه شود باید برای دفاع از یک زن در مقابل زورگیران تشویق شود نه محاکمه
۰
۲۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۲ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
وای خدا. اگر بری کمک یک زن مظلوم اعدامت می کنن!!!
۰
۲۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۶ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
بعد میگن زنگ بزنید پلیس به جای اینکه خودتون اقدام کنید. تا پلیس برسه اونجا که شاید به زن حمله ور شوند یا مرتکب جنایت شوند...
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۲ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
دفاع بوده. زور گیر مگه حقی هم داره
۰
۳۰
پاسخ دادن
۱۲
ثبت احوال: اعلام نسبت طلاق به ازدواج در یک‌سال واحد، غیر کارشناسی است
رقابت ۳۰۰ نخبه قرآنی در مسابقات قرآنی پلیس کشور
آقامیری: مجوز واگذاری تاکسی‌های برقی صادر شد
تمدید مهلت ثبت نام آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه سال ۱۴۰۴
هنر معلولان تجلی اراده الهی است/هنرمندان معلول معلمان امید و معنا هستند
اوحدی: استفاده از تجربیات خانواده‌های شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ضروری است
آخرین اخبار
تمدید مهلت ثبت نام آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه سال ۱۴۰۴
اوحدی: استفاده از تجربیات خانواده‌های شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ضروری است
رقابت ۳۰۰ نخبه قرآنی در مسابقات قرآنی پلیس کشور
هنر معلولان تجلی اراده الهی است/هنرمندان معلول معلمان امید و معنا هستند
آقامیری: مجوز واگذاری تاکسی‌های برقی صادر شد
ثبت احوال: اعلام نسبت طلاق به ازدواج در یک‌سال واحد، غیر کارشناسی است
توصیه‌ای مهم ویژه حجاج حج تمتع ١۴٠۵؛ چه بیمارانی منع حضور در حج تمتع را دارند؟ + فیلم
جاده چالوس یک‌طرفه شد
روند انتقال شعب از بانک آینده به بانک ملی ایران بررسی شد
پژمان جمشیدی آزاد شد
کمک ۳۴ هزار میلیارد ریالی به فرزندان ایتام و محسنین
برخورد خاور با ۱۵ خودرو در بلوار سیمون بولیوار تهران
معاون اول قوه قضاییه: دادگاه‌های خانواده باید با بنیانی درست و سازوکار‌های اصولی فعالیت داشته باشند
هر ماه ۲۰۰ پرونده به هر شعبه دادگاه خانواده در شهر تهران وارد می‌شود
ساخت ۵۷ درصد از بازار‌های میوه و تره‌بار در محلات کم برخوردار
برگزاری «رویداد ملی جامعه‌پرداز» با حضور ۳هزار مجموعه مردمی در تهران
اختصاص تسهیلات مالی به ایران از طرف صندوق جهانی تنوع زیستی کونمینگ
وظایف رانندگان در زمان رسیدن به خط عابرپیاده چیست؟ + فیلم
ورزشگاه وحدت با چمن نو و چهره‌ای تازه در منطقه۱۴ افتتاح شد
۱۰ هزار مترمربع فضای سبز به بوستان‌های منطقه یک افزوده می‌شود
آیا عابرپیاده هم می‌تواند مقصر تصادفات باشد؟ + فیلم
آخرین وضعیت پرونده پژمان جمشیدی/ قرار بازداشت نقض شد
کمپین «مقابل ایرانیان زانو بزنید»؛ روایت اقتدار ایرانی با رونمایی از مجسمه «والرین» در میدان انقلاب
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه: بریکس می‌تواند جهانی عادلانه‌تر مبتنی برقانون را رقم بزند
کاهش زمان سفر با تکمیل هم‌زمان دو پروژه ترافیکی در منطقه۸
بررسی شیوه‌نامه ارزیابی و امتیازدهی در سومین جشنواره «جایزه ملی جوانی جمعیت»
خرید جهیزیه عروس خون به پا کرد
۹۴ درصد افراد دارای معلولیت در خانه نگهداری می‌شوند
اجرای طرح «نذر خدمت» در بیش از ۱۰۰ شهر و روستا
۳۸ درصد فوتیان تصادفات پایتخت، عابرین پیاده هستند