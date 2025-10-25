مرد جوان وقتی متوجه شد دو مرد موتورسوار قصد سرقت گردنبند زنی موتورسوار را دارند برای کمک به وی وارد درگیری شد، اما حالا خودش به اتهام قتل پای میز محاکمه ایستاده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- ۱۹ خرداد امسال، خبر قتل مردی جوان با چاقو به پلیس اعلام شد. در تحقیقات مشخص شد مقتول با موتورسیکلت در میدان محمدیه تهران حضور داشته که با راننده و ترک‌نشین یک دستگاه موتورسیکلت دیگر درگیر شده و یک نفر از آنها بر اثر اصابت چاقو به گردنش جان باخته است.

در بررسی‌ها مشخص شد مقتول مردی ۳۸ ساله و متأهل به نام مسعود بوده و سوابق کیف‌قاپی داشته است.

کارآگاهان در ادامه تحقیقات توانستند حدود یک ماه بعد عامل قتل را شناسایی و دستگیر کنند. متهم در بازجویی‌ها گفت: «شب حادثه به همراه دوستم در میدان محمدیه بودیم که متوجه شدیم ۲ زورگیر در حال سرقت گردنبند زن جوانی هستند بلافاصله برای کمک به زن جوان جلو رفتیم و با سارقان درگیر شدیم و به ناچار با چاقو یکی از آنها را زدم، اما نمی‌دانستم او به قتل رسیده است.» با اعتراف صریح متهم و پس از تکمیل تحقیقات، برای وی به اتهام قتل عمدی کیفرخواست صادر و پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

در دادگاه چه گذشت؟

در ابتدای جلسه دادگاه، اولیای دم که مادر و سه فرزند مقتول بودند درخواست قصاص کردند.

پس از آن متهم به جایگاه رفت و گفت: «شب حادثه در حال رفتن به خانه بودم که متوجه شدم دو سارق سد راه زن جوان موتورسواری شدند و من و دوستم برای کمک به سمت آنها رفتیم و با هم درگیر شدیم، اما بعد از چند دقیقه محل را ترک کردیم و دوستم هم به خانه رفت. تا اینکه چند صد متر جلوتر مقتول و دوستش سد راهم شدند و او با چاقو ضربه‌ای به بازویم زد و من برای دفاع از خودم با چاقو ضربه‌ای به او زدم و محل را ترک کردم.»

قاضی پرسید: «پس از درگیری کجا رفتی؟ چرا خودت را معرفی نکردی؟»

متهم جواب داد: «واقعاً فکر نمی‌کردم ضربه‌ام باعث مرگ او شود. از آنجا به خانه رفتم و زندگی عادی خودم را ادامه دادم. روز‌ها سر کار بودم و شب‌ها به خانه می‌آمدم تا بعد از یک ماه دستگیر شدم و آنجا بود که متوجه مرگ آن مرد شدم. من نه او را می‌شناختم و نه با او خصومتی داشتم؛ فقط برای کمک به آن زن و دفاع از خودم وارد درگیری شدم.»

سپس وکیل متهم به جایگاه رفت و با درخواست برائت موکلش گفت: «موکلم در شب حادثه با دیدن سارقان که در حال زورگیری از زن جوان موتورسوار بودند، برای کمک به زن جوان رفته که سارقان با چاقو به او حمله کردند. بر اساس گزارش پزشکی قانونی، وجود موادمخدر در خون مرحوم نشان می‌دهد که در زمان حادثه وی در حالت عادی نبوده و سابقه‌دار هم بوده است.»

بعد از آن وکیل اولیای دم گفت: «از زمان قتل تا دستگیری متهم یک ماه طول کشید و اظهارات متناقضی در پرونده مطرح شده است. متهم اقرار دارد که مشکل اعصاب و روان داشته و روی بدنش جای خودزنی وجود دارد. از طرفی زن جوان درخواست کمک نکرده بود و متهم در صورتی که قصد کمک داشت، می‌توانست با پلیس تماس بگیرد نه اینکه خودش وارد عمل شود.»

همسر مقتول هم به قضات گفت: «از ۱۴ سال قبل که ازدواج کردم یکبار هم ندیدم که همسرم مشروب بخورد یا مواد مخدر مصرف کند و نمی‌دانم که چطور در گزارش پزشکی قانونی مصرف مواد مخدر و مشروب را تأیید کرده‌اند.»

در پایان جلسه، قضات بر اساس گزارش و مستندات وارد شور شدند و مقرر کردند تا رسیدگی به این پرونده با حضور زن جوان - مالباخته- به عنوان مطلع و شاهد یک جلسه تمدید شود تا رأی لازم صادر شود.

منبع: روزنامه ایران