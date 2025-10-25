شهروندخبرنگار ما فیلمی از اقامه نماز استغاثه باران و دعا برای نزول رحمت الهی در شهرستان صالح آباد استان خراسان رضوی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - بسیاری از مومنان در روزهای سخت و مصائب زندگی به ائمه و امامان توسل کرده و از آنها یاری و مدد میخواهند. خشکسالی و کمبود بارندگی یکی از مشکلاتی است که زندگی بسیاری از افراد را تحت تاثیر قرار میدهد؛ بنابراین به منظور بارش رحمت الهی نمازگزاران مسجدقائم آل محمد (عج) شهرستان صالحآباد استان خراسان رضوی در طلب باران و پایان خشکسالی به امامت حجت الاسلام محمدرضا خیری نماز استغاثه باران را اقامه کردند.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده میکنید.
منبع: فتح الله برومندزاده - خراسان رضوی
برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.