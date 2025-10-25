مدیر کل پزشکی قانونی مازندران از مرگ ۵۵ نفر بر اثر حوادث کار در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - دکتر علی عباسی مدیر کل پزشکی قانونی مازندران گفت: مرگ و میر ناشی از حوادث کار طی شش ماهه امسال ۵۵ نفر (۵۴ مرد و ما بقی زن) هستند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییری نداشت.

او با بیان اینکه از این موارد ۳۷ نفر متاهل و ما بقی مجرد هستند، افزود: بر اساس آمار‌های موجود در شش ماهه امسال سقوط از بلندی با ۳۵ فوتی رتبه اول مرگ‌های ناشی از حوادث کار را به خود اختصاص می‌دهد و برق گرفتگی، جسم سخت هر کدام با ۸ و سایر با ۴ فوتی در رتبه‌های بعدی مرگ بر اثر حوادث کار قرار دارند.

مدیر کل پزشکی قانونی مازندران گفت:در شش ماهه امسال بیشترین مرگ‌های ناشی از حوادث کار با ۱۶ مورد در مرداد ماه و کمترین آن با ۴ مورد در فروردین ماه ثبت شده است.

او افزود: طی این مدت شهرستان‌های ساری با ۱۱، آمل با ۹ و بابل با ۵ به ترتیب بیشترین و شهرستان‌های چالوس، سوادکوه و محموداباد هر کدام با یک فوتی کمترین موارد مرگ بر اثر حوادث کار را داشتند.

مدیر کل پزشکی قانونی استان مازندران به تفکیک سن متوفیان گفت: بیشترین سن مربوط به افراد ۲۱ تا ۳۰ سال با ۱۵ فوتی و سنین بیش از ۶۱ سال با ۲ فوتی کمترین آمار طی این شش ماه گزارش شده است.

عباسی افزود: بر اساس آمار مراکز پزشکی قانونی استان طی شش ماه امسال ۴۳۰ (۴۰۰ مرد و ما بقی زن) مصدوم ناشی از حوادث کار به پزشکی قانونی مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶ درصد کاهش داشت.

عضو شورای قضایی استان ارزش نهادن به جان انسان‌ها، داشتن برنامه ایمنی در کار، رعایت استاندارد‌ها و قوانین مربوطه، آموزش و ایجاد نظام اطلاع رسانی و عبرت از حوادثی که اتفاق افتاده را از مهمترین راهکار‌ها در راستای کاهش حوادث ناشی از کار دانست.