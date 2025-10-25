دارنده طلای رویینگ دونفره آسیا گفت: سنگ مربی قبلی تیم ملی را به سینه نمی‌زنیم، اما حقیقت ماجرا این است که مربی روس هم قوی نیست و نمی‌تواند ما را به طلای بازی‌های آسیایی ناگویا برساند.

باشگاه خبرنگاران جوان - کیمیا زارعی دارنده طلای رویینگ دونفره آسیا درباره اتفاقاتی که در مسابقات رویینگ قهرمانی ۲۰۲۵ آسیا رخ داد که باعث شد نسبت به نتیجه بازی‌های آسیایی ناگویا نگران باشد، بیان کرد: هدف من، مهسا جاور و زینب نوروزی از انتشار آن ویدیو این بود که مسئولان ورزش ایران و مسئولان رویینگ نگاه واقع بینانه و فنی نسبت به نتایج قهرمانی آسیا و سطح اردو‌های ما در ۹ ماه گذشته که فدراسیون روئینگ جدا شده و محل تمرین ما به ارومیه منتقل شد، داشته باشند. من درخواست دارم برخی نگاه‌های متعصبانه که در بین برخی از ورزشکاران باب شده است را نداشته باشند. 

او ادامه داد: الان شرایط به گونه‌ای شده که برخی از ورزشکاران به دلیل مشکلاتی که با مربی قبلی تیم ملی دارند، از مربی روس دفاع می‌کنند. ما قبول داریم که شاید با مربی ایرانی هم طلای بازی‌های آسیایی دور از دسترس باشد، اما مربی روس هم شرایطی به مراتب بدتر دارد. ما سنگ مربی قبلی تیم ملی را به سینه نمی‌زنیم، اما حقیقت ماجرا این است که مربی روس هم قوی نیست و نمی‌تواند ما را به طلای بازی‌های آسیایی ناگویا برساند. 

دارنده طلای رویینگ دونفره قهرمانی آسیا در مورد علت نگرانی اش تصریح کرد: نمی‌خواهم نتایج قهرمانی آسیا را فقط گردن این مربی خارجی بیاندازم و ۹ ماه گذشته هم شرایط خوبی نداشتیم. اگر نتایج قهرمانی آسیا را بررسی کنید، در تمامی ماده‌ها با اختلاف صدم ثانیه یا یکی، دو ثانیه توانستیم مدال بگیریم این در حالی است که کشور‌هایی مثل هنگ کنگ اندونزی و ویتنام را بالای ۱۵ ثانیه در مسابقات جا می‌گذاشتیم. ما اصلا این کشور‌ها را رقیب حساب نمی‌کردیم و رقیب برای ما چین و ژاپن بودند، اما الان شرایط به گونه‌ای شده که اگر در این یک سال گذشته ما نیم پله پیشرفت داشتیم، آنها ۱۰ پله پیشرفت کرده‌اند. 

زارعی با اشاره به اینکه گفته شده است، چین در ماده‌های سبک وزن هرگز شرکت نمی‌کرده است، گفت: چین در ماده سنگین وزن که هم نبود و در شرایطی که چین غیبت داشت، مدال طلا با اختلاف صدم ثانیه به دست آمد.

زارعی با اشاره به اتفاقات قهرمانی آسیا گفت: مربی روس شب قبل از مسابقه وارد ویتنام (محل برگزاری قهرمانی آسیا) شد و این در حالی بود که ما فردا صبح باید در خط استارت قرار می‌گرفتیم و قایق و پارو‌های ما را تنظیم نکرد. دستیار او هم قایق من و زینب نوروزی در رویینگ دو نفره را تنظیم نکرد و برچسب کشور‌ها که باید روی پارو‌ها زده می‌شد را هم نزد. پرچم کشور را فقط روی پاروی فاطمه مجلل و مهسا جاور زد بنابراین چنین مشکلات مدیریتی هم ما داشتیم. 

او در پاسخ به این پرسش که وقتی محسن شادی هنوز در فدراسیون حضور داشت، با او در مورد مشکلات تمرین صحبت نکردند؟ تاکید کرد: ما هر وقت خواستیم در مورد مربی یا هر شرایط دیگری صحبت کنیم، آقای شادی واقعاً حرف‌های ما را شنیده است. این را درک می‌کنیم که در بحث مربی، آقای شادی تلاش می‌کند که بهترین شرایط را برای ما فراهم کند تا همه بچه‌ها راضی شوند. اما باید این را بپذیرند که با این دو مربی خارجی که آورده‌اند در بازی‌های آسیایی نمی‌توانیم به هدف اصلی که مدال طلا است، برسیم. البته این نظر شخصی من نیست و هر فرد متخصصی نتایج را بررسی کند متوجه می‌شود که ما با این روند به مدال طلای بازی‌های آسیایی نمی‌رسیم و این مسئله را هم باید تاکید کنم که هیچ خصومت شخصی هم با این مربیان خارجی نداریم و ما واقعا ورزشکارانی نیستیم که بی‌احترامی کنیم. 

زارعی با اشاره به شرایط دیگر رقبای ایران گفت: ما یک مربی با رزومه احتیاج داریم مانند آن چیزی که کشور‌های دیگر مانند هنگ کنگ و ازبکستان دارند. این کشور‌ها که رقیبان ما هستند با علم روز اروپا و با مربیانی که مدال جهانی و المپیک در رزومه کاری خود دارند، کار می‌کنند. حرف ما این است که اگر قرار است ورزشکارانی که نسبت به کادر فنی قبلی معترض بودند را راضی نگه دارند، فردی را نیاورند که ما را به سمت عقب حرکت بدهد. 

ملی پوش رویینگ ایران در مورد تمرین با مربیان روس تاکید کرد: در این یک ماه که مربیان روس آمدند، من، مهسا جاور و زینب نوروزی بدون هیچ موضع‌گیری سر تمرینات حاضر شدیم، اما پس از یک ماه که تمرینات را دیدیم، متوجه شدیم که با این مربی نمی‌توان مدال طلا گرفت و حتی حدود هفت نفر از ورزشکاران آسیب دیدند.

منبع: ایسنا

برچسب ها: رویینگ ، مسابقات جهانی
