باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

کاهش ۷۳ درصدی سرقت مسلحانه + فیلم

رييس پليس آگاهي تهران بزرگ از كاهش ۷۳ درصدي سرقت مسلحانه در پايتخت خبر داد و گفت: وقوع قتل در تهران نيز ۳۰ درصد كاهش يافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ از کاهش ۷۳ درصدی سرقت مسلحانه در پایتخت خبر داد و گفت: وقوع قتل در تهران نیز ۳۰ درصد کاهش یافته است. سردار علی ولیپور گودرزی اظهار کرد: اخبار مربوط به قتل به‌دلیل بازتاب گسترده در فضای مجازی بیشتر به چشم می‌آیند، اما از نظر آماری، میزان وقوع قتل در تهران روندی کاهشی داشته است. وی گفت: در مجموع، آمار وقوع قتل، جرایم جنایی، آدم‌ربایی و سرقت مسلحانه در پایتخت کاهش یافته است. این دستاورد حاصل تلاش شبانه‌روزی کارآگاهان پلیس آگاهی و همکاری سایر بخش‌های انتظامی است. رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ در پایان تاکید کرد: پلیس آگاهی تهران بزرگ با تمام توان به‌دنبال حفظ امنیت و آرامش شهروندان است و مبارزه با جرایم خشن همچنان در صدر اولویت‌های ما قرار دارد.

 

 
مطالب مرتبط
کاهش ۷۳ درصدی سرقت مسلحانه + فیلم
young journalists club

انهدام باند سرقت حرفه‌ای در محله امام زاده داود

کاهش ۷۳ درصدی سرقت مسلحانه + فیلم
young journalists club

گروه خشن سارقان خودرو در دام پلیس + فیلم

زورگیری 2 برادر خشن جلوی عابربانک‌های شهر

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
دستگیری اراذل و اوباش جنوب تهران + فیلم
۸۰۰

دستگیری اراذل و اوباش جنوب تهران + فیلم

۰۳ . آبان . ۱۴۰۴
روایت شکار پهپاد هرمس ۹۰۰، از زبان شکارچی این پرنده + فیلم
۶۶۷

روایت شکار پهپاد هرمس ۹۰۰، از زبان شکارچی این پرنده + فیلم

۰۳ . آبان . ۱۴۰۴
شهید قهرمان دفاع مقدس ۱۲ روزه + فیلم
۴۶۴

شهید قهرمان دفاع مقدس ۱۲ روزه + فیلم

۰۳ . آبان . ۱۴۰۴
بهانه آمریکا برای اعمال جنایت علیه ونزوئلا + فیلم
۴۳۹

بهانه آمریکا برای اعمال جنایت علیه ونزوئلا + فیلم

۰۳ . آبان . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.