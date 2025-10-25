کاهش ۷۳ درصدی سرقت مسلحانه + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ از کاهش ۷۳ درصدی سرقت مسلحانه در پایتخت خبر داد و گفت: وقوع قتل در تهران نیز ۳۰ درصد کاهش یافته است. سردار علی ولیپور گودرزی اظهار کرد: اخبار مربوط به قتل به‌دلیل بازتاب گسترده در فضای مجازی بیشتر به چشم می‌آیند، اما از نظر آماری، میزان وقوع قتل در تهران روندی کاهشی داشته است. وی گفت: در مجموع، آمار وقوع قتل، جرایم جنایی، آدم‌ربایی و سرقت مسلحانه در پایتخت کاهش یافته است. این دستاورد حاصل تلاش شبانه‌روزی کارآگاهان پلیس آگاهی و همکاری سایر بخش‌های انتظامی است. رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ در پایان تاکید کرد: پلیس آگاهی تهران بزرگ با تمام توان به‌دنبال حفظ امنیت و آرامش شهروندان است و مبارزه با جرایم خشن همچنان در صدر اولویت‌های ما قرار دارد.