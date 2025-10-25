باشگاه خبرنگاران جوان - کمیل پرناک گفت: گزارشی مبنی بر گم شدن ۳۳ کوهنورد از شهرستان سیاهکل در ارتفاعات امام‌زاده هاشم رشت عصر روز گذشته از سوی یکی از کوهنوردان به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال احمر گیلان با شماره ۱۱۲ اطلاع داده شد که با هماهنگی‌های انجام شده چهار نفر از نجاتگران پایگاه امداد هلال احمر سراوان رشت با امکانات مورد نیاز برای یافتن نجات آنان به محل اعزام شدند.

وی بیان کرد: چهار نجاتگر هلال‌احمر با ارتباط‌های مستمر با کوهنوردان گمشده و پس از جستجو در نهایت آنان را پیدا و به محل امن منتقل کردند؛ همه کوهنوردان سالم به نزد خانواده برگشتند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر گیلان اضافه کرد: همچنین روز گذشته امدادگران پایگاه امداد هلال‌احمر رودبار ۲ گمشده دیگر را در منطقه آغوزبن این شهرستان پیدا کردند آنان به دلیل مه گرفتگی مسیر را گم کرده بودند.

وی از کوهنوردان خواست تا قبل از کوهنوردی از وضعیت آب و هوایی مطلع شوند، آذوقه و تجهیزات لازم به همراه داشته باشند و در صورت بروز حادثه و گمشدگی با شماره ۱۱۲ تماس بگیرند.

منبع: ایرنا