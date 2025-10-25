سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت گفت:درآمد دولت به ازای هر لیتر گازوئیل ۳۰۰ تومان است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- رضا نواز سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت اظهار داشت: اگر بخواهیم واقع‌بینانه به قیمت‌ها و هزینه‌ها نگاه کنیم، باید بگوییم که درآمد دولت به ازای هر لیتر بنزین زیر ۲۰۰ تومان است.

وی ادامه داد:مسئولان دولتی می‌توانند این موضوع را شفاف‌تر و دقیق‌تر بیان کنند. در واقع، این اعداد با کارشناسان و مردم در حال بررسی و صحبت است و ما این روند را مشاهده می‌کنیم.

نواز گفت: موضوع اصلی این است که ما گازوئیل تولید می‌کنیم، آن را حمل می‌کنیم و به جایگاه‌ها ارسال می کنیم تا در اختیار مردم قرار گیرد. جایگاه‌ها گازوئیل را به قیمت ۳۰۰ تومان به مردم می‌دهند و دولت همچنین ۸۰ تومان دیگر به ازای هر لیتر به جایگاه‌ها پرداخت می‌کند. این مبلغ فقط برای تأمین هزینه‌های جایگاه‌دار است، یعنی هزینه حمل و نقل و هزینه پالایشگاهی که گازوئیل را تولید کرده، از جیب دولت تأمین می‌شود.

سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت تأکید کرد: در مقایسه با بنزین، این روند متفاوت است. در مورد بنزین، پالایشگاهی که آن را تولید می‌کند، قیمت را به شرکتی که مسئول حمل و نقل است، ارائه می‌دهد و بعد از آن به جایگاه‌ها می‌رسد. در اینجا، دولت تنها حدود ۲۰۰ تومان برای گازوئیل باقی می‌ماند و اگر بخواهید واقعیت را حساب کنید، این عدد به طور دقیق‌تر باید مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: در نهایت، این مسائل نشان‌دهنده چالش‌های قیمتی و هزینه‌ای در صنعت گازوئیل و بنزین هستند که نیاز به توجه و شفاف‌سازی بیشتری دارند.