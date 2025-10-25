سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت گفت:درآمد دولت به ازای هر لیتر گازوئیل ۳۰۰ تومان است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- رضا نواز سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت اظهار داشت: اگر بخواهیم واقع‌بینانه به قیمت‌ها و هزینه‌ها نگاه کنیم، باید بگوییم که درآمد دولت به ازای هر لیتر بنزین زیر ۲۰۰ تومان است. 

وی ادامه داد:مسئولان دولتی می‌توانند این موضوع را شفاف‌تر و دقیق‌تر بیان کنند. در واقع، این اعداد با کارشناسان و مردم در حال بررسی و صحبت است و ما این روند را مشاهده می‌کنیم.

نواز گفت: موضوع اصلی این است که ما گازوئیل تولید می‌کنیم، آن را حمل می‌کنیم و به جایگاه‌ها ارسال می کنیم تا در اختیار مردم قرار گیرد. جایگاه‌ها گازوئیل را به قیمت ۳۰۰ تومان به مردم می‌دهند و دولت همچنین ۸۰ تومان دیگر به ازای هر لیتر به جایگاه‌ها پرداخت می‌کند. این مبلغ فقط برای تأمین هزینه‌های جایگاه‌دار است، یعنی هزینه حمل و نقل و هزینه پالایشگاهی که گازوئیل را تولید کرده، از جیب دولت تأمین می‌شود.

سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت تأکید کرد: در مقایسه با بنزین، این روند متفاوت است. در مورد بنزین، پالایشگاهی که آن را تولید می‌کند، قیمت را به شرکتی که مسئول حمل و نقل است، ارائه می‌دهد و بعد از آن به جایگاه‌ها می‌رسد. در اینجا، دولت تنها حدود ۲۰۰ تومان برای گازوئیل باقی می‌ماند و اگر بخواهید واقعیت را حساب کنید، این عدد به طور دقیق‌تر باید مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: در نهایت، این مسائل نشان‌دهنده چالش‌های قیمتی و هزینه‌ای در صنعت گازوئیل و بنزین هستند که نیاز به توجه و شفاف‌سازی بیشتری دارند.

 

Iran (Islamic Republic of)
قدمیاری
۱۲:۲۰ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
واقعا باروح وروان مردم بازی نکنید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۳ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
آغا بنزین رو بکن لیتری 100هزار تومان ولی بگو گوشت مرغ برنج ......تا ده سال قیمتش ثابته اگه مردم حرف زدند سود گازوئیل به جیب کی میرسه سود بنزین کجا می‌ره شما دارید با روان مردم بازی میکنید تورم واقعی تو بنزین نیست شما بنزین گرون کن درآمدش رو خرج زیر ساخت کن ولی حیف که دزد و مفت خور تو این مملکت زیاده
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۸ ۰۳ آبان ۱۴۰۴
مقدمه گرانی سوخت.کیفیت خودروها رابالا ببرید مصرف کم میشه چرندتحویل مردم ندید
۰
۱
پاسخ دادن
