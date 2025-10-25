باشگاه خبرنگاران جوان - در جریان رقابتهای روز دوم تکواندوی قهرمانی جهان در چین، مهدی حاجموسایی در وزن ۶۳- کیلوگرم که ۶۹ تکواندوکار در آن حضور دارند، در دور نخست برابر «مکینتاش» از انگلیس در دو راند و با نتایج پانزده بر دو و هشت بر صفر به برتری رسید. حاجیموسایی در دومین مبارزه نیز مقابل ارنست مرداناج از آلبانی در دو راند و با نتایج هشت بر یک و هفده بر دو به برتری رسید و راهی دور سوم شد.
در وزن ۴۹- کیلوگرم زنان که ۵۰ تکواندوکار در آن حضور دارند، مهلا مومنزاده در دور نخست مقابل کارابو کولا از بوتسوانا با نتیجه دو بر صفر به برتری رسید، اما در دومین مبارزه برابر فوفانا از فرانسه در دو راند و با نتایج ۹ بر هشت و دوازده بر شش شکست خورد و از دور رقابتها کنار رفت.
پیش از این و در روز نخست این مسابقات ناهید کیانی در وزن ۵۷- کیلوگرم زنان و آرین سلیمی در وزن ۸۷+ کیلوگرم مردان با شکست مقابل رقبایشان از دور مسابقات کنار رفتند.