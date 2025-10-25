باشگاه خبرنگاران جوان- سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا در یادداشتی نوشت: ویژگی رفتاری خانواده‌های موفق و شخصیت ساز و به تعبیری دوپامین زا را که اغلب فرزندان آنان دارای شخصیت‌های شاد، محکم، اجتماعی، موفق و کم مشکل است به شرح ذیل است:

۱- به جای سرزنش، تحسین می‌کنند.

۲- به جای نیش و کنایه، رهنمود می‌دهند.

۳- به جای طناب کشی با هیولای خشم، گفت و گوی چاره ساز می‌کنند.

۴- به جای گیر دادن به بد رفتاری‌های جزئی، تغافل (نادیده انگاری) می‌کنند.

۵- به جای سکوت و قهر کردن، حرف می‌زنند و خواسته را مطرح می‌کنند.

۶- به جای مشاجره و منازعه، مفاهمه می‌کنند.

۷- به جای القای یاس و بدبینی، امید می‌بخشند.

۸- به جای ارائه مستمر اخبار منفی، از رخ دادهای خوب سخن بر زبان می‌رانند.

۹- به جای طرد، می‌پذیرند و حمایت می‌کنند.

۱۰- به جای بدخلقی و تندخویی، شادی می‌بخشند و طنز گونه رفتار می‌کنند.

خلاصه آنکه:

در خانواده‌های موفقیت آفرین دوپامین زا، والدین با:

اقتدار اخلاقی

فراهم ساختن لحظات خوش

تعامل و گفت و گوی روشنگرانه و خلق تجارب خوشایند زمینه و بستر شکل گیری شخصیت سالم، پویا و محکم را در فرزندان خود فراهم می‌سازند.