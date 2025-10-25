سخنگوی فراجا گفت: خانواده‌های موفق با رفتارهای مثبت، گفتگوی سازنده و تقویت امید و شادی، محیطی پویا و آرام می‌سازند که در آن فرزندان با شخصیتی شاد و اجتماعی پرورش می‌یابند.

باشگاه خبرنگاران جوان- سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا در یادداشتی نوشت: ویژگی رفتاری خانواده‌های موفق و شخصیت ساز و به تعبیری دوپامین زا را که اغلب فرزندان آنان دارای شخصیت‌های شاد، محکم، اجتماعی، موفق و کم مشکل است به شرح ذیل است:

۱- به جای سرزنش، تحسین می‌کنند.

۲- به جای نیش و کنایه، رهنمود می‌دهند.

۳- به جای طناب کشی با هیولای خشم، گفت و گوی چاره ساز می‌کنند.

۴- به جای گیر دادن به بد رفتاری‌های جزئی، تغافل (نادیده انگاری) می‌کنند.

۵- به جای سکوت و قهر کردن، حرف می‌زنند و خواسته را مطرح می‌کنند.

۶- به جای مشاجره و منازعه، مفاهمه می‌کنند.

۷- به جای القای یاس و بدبینی، امید می‌بخشند.

۸- به جای ارائه مستمر اخبار منفی، از رخ دادهای خوب سخن بر زبان می‌رانند.

۹- به جای طرد، می‌پذیرند و حمایت می‌کنند.

۱۰- به جای بدخلقی و تندخویی، شادی می‌بخشند و طنز گونه رفتار می‌کنند.

خلاصه آنکه:

در خانواده‌های موفقیت آفرین دوپامین زا، والدین با:

اقتدار اخلاقی

فراهم ساختن لحظات خوش

تعامل و گفت و گوی روشنگرانه و خلق تجارب خوشایند زمینه و بستر شکل گیری شخصیت سالم، پویا و محکم را در فرزندان خود فراهم می‌سازند.

برچسب ها: خانواده ، نیروی انتظامی
خبرهای مرتبط
انهدام باند توزیع گسترده لوازم آرایشی بهداشتی تقلبی با برند شرکت‌های معروف
رئیس پلیس بین‌الملل فراجا:
۲ تبعه خارجی متهم به قتل دستگیر شدند
رئیس پلیس راهور مطرح کرد؛
۶۰ درصد تلفات جاده‌ای کشور در ۵ استان/ کاهش این آمار صرفا با برخورد‌های پلیسی ممکن نیست
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ثبت احوال: اعلام نسبت طلاق به ازدواج در یک‌سال واحد، غیر کارشناسی است
رقابت ۳۰۰ نخبه قرآنی در مسابقات قرآنی پلیس کشور
آقامیری: مجوز واگذاری تاکسی‌های برقی صادر شد
تمدید مهلت ثبت نام آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه سال ۱۴۰۴
هنر معلولان تجلی اراده الهی است/هنرمندان معلول معلمان امید و معنا هستند
اوحدی: استفاده از تجربیات خانواده‌های شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ضروری است
آخرین اخبار
تمدید مهلت ثبت نام آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه سال ۱۴۰۴
اوحدی: استفاده از تجربیات خانواده‌های شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ضروری است
رقابت ۳۰۰ نخبه قرآنی در مسابقات قرآنی پلیس کشور
هنر معلولان تجلی اراده الهی است/هنرمندان معلول معلمان امید و معنا هستند
آقامیری: مجوز واگذاری تاکسی‌های برقی صادر شد
ثبت احوال: اعلام نسبت طلاق به ازدواج در یک‌سال واحد، غیر کارشناسی است
توصیه‌ای مهم ویژه حجاج حج تمتع ١۴٠۵؛ چه بیمارانی منع حضور در حج تمتع را دارند؟ + فیلم
جاده چالوس یک‌طرفه شد
روند انتقال شعب از بانک آینده به بانک ملی ایران بررسی شد
پژمان جمشیدی آزاد شد
کمک ۳۴ هزار میلیارد ریالی به فرزندان ایتام و محسنین
برخورد خاور با ۱۵ خودرو در بلوار سیمون بولیوار تهران
معاون اول قوه قضاییه: دادگاه‌های خانواده باید با بنیانی درست و سازوکار‌های اصولی فعالیت داشته باشند
هر ماه ۲۰۰ پرونده به هر شعبه دادگاه خانواده در شهر تهران وارد می‌شود
ساخت ۵۷ درصد از بازار‌های میوه و تره‌بار در محلات کم برخوردار
برگزاری «رویداد ملی جامعه‌پرداز» با حضور ۳هزار مجموعه مردمی در تهران
اختصاص تسهیلات مالی به ایران از طرف صندوق جهانی تنوع زیستی کونمینگ
وظایف رانندگان در زمان رسیدن به خط عابرپیاده چیست؟ + فیلم
ورزشگاه وحدت با چمن نو و چهره‌ای تازه در منطقه۱۴ افتتاح شد
۱۰ هزار مترمربع فضای سبز به بوستان‌های منطقه یک افزوده می‌شود
آیا عابرپیاده هم می‌تواند مقصر تصادفات باشد؟ + فیلم
آخرین وضعیت پرونده پژمان جمشیدی/ قرار بازداشت نقض شد
کمپین «مقابل ایرانیان زانو بزنید»؛ روایت اقتدار ایرانی با رونمایی از مجسمه «والرین» در میدان انقلاب
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه: بریکس می‌تواند جهانی عادلانه‌تر مبتنی برقانون را رقم بزند
کاهش زمان سفر با تکمیل هم‌زمان دو پروژه ترافیکی در منطقه۸
بررسی شیوه‌نامه ارزیابی و امتیازدهی در سومین جشنواره «جایزه ملی جوانی جمعیت»
خرید جهیزیه عروس خون به پا کرد
۹۴ درصد افراد دارای معلولیت در خانه نگهداری می‌شوند
اجرای طرح «نذر خدمت» در بیش از ۱۰۰ شهر و روستا
۳۸ درصد فوتیان تصادفات پایتخت، عابرین پیاده هستند